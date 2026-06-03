كما كشف في الجول - طاقم تحكيم مكسيكي لمباراة مصر ضد البرازيل

يدير طاقم تحكيم مكسيكي مباراة مصر ضد البرازيل الودية استعدادا لكـأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر ضد البرازيل وديا ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس العالم 2026 يوم الأحد المقبل في الواحدة صباحا.

وإليكم طاقم التحكيم

المكسيكي أدوناي إسكوبيدو حكم ساحة

المكسيكي إبراهيم مارتينيز حكم مساعد أول

المكسيكي ماكسيمليانو جوميز حكم مساعد ثاني

الأمريكي مالك بدوي حكم رابع

الأمريكي خوسيه كارلوس ريفيرو حكم تقنية فيديو

الأمريكي لوكاس سبالا حكم تقنية فيديو مساعد

ومن المنتظر أن تطير بعثة المنتخب يوم 7 من أوهايو إلى سبوكين مقر المعسكر الدائم للمنتخب في كأس العالم.

ويقام كأس العالم يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة رفقة المغرب وهايتي وأسكتلندا.

فيما يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.