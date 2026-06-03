خبر في الجول - تطورات إيجابية في مفاوضات الأهلي مع توروب لفسخ التعاقد

شهدت مفاوضات الأهلي مع الدنماركي يس توروب مدرب الفريق ووكيله بشأن فسخ التعاقد تطورات إيجابية.

ووصل توروب إلى القاهرة بصحبة وكيله اليوم الأربعاء لمناقشة فسخ التعاقد بين الطرفين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المفاوضات بين الأهلي وتوروب بشأن فسخ التعاقد تسير بشكل إيجابي. وقد يحصل المدرب الدنماركي على راتب 3 أشهر كشرط جزائي، إضافة إلى راتب شهر يونيو لإنهاء الأمر.

كما يجري التفاوض حاليا مع وكيله بشأن نسبة الوكالة المتفق عليها، بعدما أبدى مرونة في إنهاء التعاقد، خاصة أن توروب يمتلك عرضا تدريبيا ويرغب في حسم موقفه مع الأهلي قبل بداية الموسم.

وقال مصدر من الأهلي في وقت سابق في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الأهلي يرى أن موقفه القانوني سليم ويمكنه فسخ التعاقد مع يس توروب يوم 30 يونيو مع دفع 3 أشهر شرط جزائي دون الانتظار حتى الموسم الجديد".

وأضاف "الأهلي أمامه خياران إما الانتظار حتى 30 يونيو ودفع 3 شهور الشرط الجزائي، أو محاولة التسوية مع المدرب خلال الأيام المقبلة".

وأتم المصدر "لن يعلن الأهلي عن المدرب القادم إلا بعد الانتهاء من ملف توروب نهائيا".

وأنهى الأهلي موسمه باحتلال المركز الثالث في الدوري المصري خلف بيراميدز والزمالك.

وقاد توروب الأهلي في 36 مباراة حتى الآن فاز في 18 وتعادل في 9 وخسر 9.

وحقق الدنماركي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، فيما ودع كأس مصر من دور الـ 32 ودوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي.

واحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة مقابل 54 لبيراميدز و56 للزمالك بعد نهاية الموسم.

يواصل النادي الأهلي العمل من أجل الاتفاق مع المدير الفني الجديد لخلافة الدنماركي يس توروب لقيادة الفريق بدءا من الموسم المقبل.