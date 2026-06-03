محمد صلاح: نطمح للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم

يستهدف محمد صلاح قائد منتخب مصر قيادة بلاده للتأهل إلى الأدوار الإقصائية بكأس العالم 2026، لأول مرة في التاريخ.

وشارك منتخب مصر 3 مرات في كأس العالم، ولم يتمكن من عبور مرحلة المجموعات، ولم يحقق أي فوز.

وقال صلاح في مقطع دعائي لشركة أديداس: "هدفي في هذه النسخة من كأس العالم أن نصعد لأبعد دور ممكن التأهل إليه".

وأضاف "أول مرة حلمت أن ألعب في كأس العالم كانت عندما كان لا يصعد منتخب مصر للمونديال منذ فترة طويلة، خلال فترة الجيل الذهبي، كانت بمثابة عقدة".

واستطرد "تمنيت في هذا الوقت أن أظهر في كأس العالم، ولم أكن أعلم أنني سأقود الفراعنة لاحقا للتأهل إلى المونديال مرتين".

وقاد صلاح منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2018 بعد غياب دام 28 عاما.

وكان قريبا من الظهور للمرة الثانية على التوالي، لولا الخسارة من السنغال بركلات الترجيح في المواجهة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022.

لكنه عاد لقيادة الفراعنة للتأهل إلى كأس العالم 2026.

كيف ستظهر أسماء نجوم منتخب مصر على قمصانهم في كأس العالم

يذكر أن الثلاثي محمد صلاح ومحمد الشناوي ومحمود حسن "تريزيجيه" يستعد للظهور الثاني، مقابل 23 لاعبا مصريا يظهر لأول مرة في العرس العالمي.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو الجاري بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتأتي مواعيد مباريات مجموعة مصر كالتالي:

الجولة الأولى

مصر × بلجيكا - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مصر × نيوزيلندا - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا