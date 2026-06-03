صالح جمعة: الزمالك مدين لشقيقي بنصف مليون دولار.. والقضية في طريقها إلى المحكمة الرياضية

الأربعاء، 03 يونيو 2026 - 16:34

كتب : FilGoal

عبد الله جمعة - الزمالك - سموحة

كشف صالح جمعة نجم الأهلي السابق، عن وجود مستحقات متأخرة لشقيقه (عبد الله) لدى نادي الزمالك.

عبد الله جمعة

النادي : لاعب حر

الزمالك

ولعب عبد الله جمعة في صفوف الزمالك بين عامي 2017-2024.

وقال صالح جمعة عبر إم بي سي مصر: "عبد الله جمعة لديه مستحقات لدى الزمالك تقدر بنصف مليون دولار".

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وأضاف "المحامي التونسي أنيس ميم يتولى القضية منذ عام ونصف، وهي في طريقها إلى المحكمة الرياضية".

ويعاني الزمالك من 18 قضية لدى الاتحاد الدولي "فيفا" تسببوا في إيقاف القيد للنادي الأبيض، إضافة إلى عقوبة تأديبية بمنع القيد لفترتين.

عبد الله جمعة رحل عن الزمالك في يناير 2024، وانضم حتى نهاية الموسم لنادي بلدية المحلة، وكانت هذه آخر تجاربه.

ولعب جمعة 155 مباراة بقميص الزمالك، وسجل 3 أهداف وصنع 15 آخرين.

وتوج عبد الله جمعة مع الزمالك بلقبين لمسابقة الدوري، ومثلهما لكأس مصر، كما فاز بالبطولة الكونفدرالية والسوبر المصري والسوبر الإفريقي.

الزمالك عبد الله جمعة صالح جمعة
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