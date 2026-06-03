فوت ميركاتو: بايرن يقترب من حسم صفقة صيباري.. والكشف الطبي في أمريكا

الأربعاء، 03 يونيو 2026 - 16:14

كتب : FilGoal

إسماعيل صيباري - المغرب

ذكر موقع فوت ميركاتو أن بايرن ميونيخ اقترب من إتمام صفقة ضم المغربي إسماعيل صيباري جناح إيندهوفن.

ومن المنتظر حسم الرتوش النهائية للصفقة قبل أن يخضع الدولي المغربي للكشف الطبي في الولايات المتحدة، وفقا للتقرير.

إذ يستعد صيباري للمشاركة مع منتخب المغرب في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك هذا الشهر.

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وأوضح التقرير أن البالغ من العمر 25 عاما سيوقع على عقد يربطه بالبافاري حتى صيف 2031.

وبدأ نادي بايرن ميونيخ مفاوضاته مع صيباري من أجل ضمه هذا الصيف، وفقا لفابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وأوضح رومانو أن المفاوضات انطلقت بعد تعثر صفقة أنتوني جوردون لاعب وسط نيوكاسل يونايتد الذي انتقل إلى برشلونة قبل أيام.

ويحظى صيباري بتقدير داخل النادي البافاري، وينتظر بايرن معرفة القيمة المالية المطلوبة من بي إس في إيندهوفن.

من جانبه، يُبدي إسماعيل صيباري رغبة كبيرة في الانضمام إلى بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسب رومانو.

في الوقت نفسه، ذكرت جريدة بيلد أنه من غير المرجح أن يكون انتقال إسماعيل صيباري إلى بايرن ميونيخ صفقة منخفضة التكلفة.

ففي حال قرر بايرن ميونخ التعاقد مع لاعب إيندهوفن، فمن المتوقع أن يطلب النادي الهولندي مبلغاً كبيراً مقابل التخلي عنه، نظراً لأهميته داخل الفريق وتطوره اللافت في المواسم الأخيرة.

ويمتد عقد الدولي المغربي مع أيندهوفن حتى صيف 2028.

بايرن ميونيخ أيندهوفن إسماعيل صيباري
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