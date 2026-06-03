دي لا فوينتي: يامال سيغيب عن ودية العراق

الأربعاء، 03 يونيو 2026 - 15:58

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - لامين يامال

أكد لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا أن نجمه لامين يامال سيغيب عن المباراة الودية أمام العراق يوم الخميس.

ويحل المنتخب العراقي ضيفا على نظيره الإسباني في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2026.

وقال دي لا فوينتي في مؤتمر صحفي: "يامال لن يشارك في المباراة الودية أمام العراق، مثل نيكو ويليامز وميكيل ميرينو".

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وأضاف "إذا استمر كل شيء كما هو عليه الآن، فقد يكون يامال جاهزاً للمشاركة كأساسي في أول مباراة لنا بالمونديال ضد كاب فيردي".

ويفتتح اللاروخا مشواره في المونديال بمواجهة كاب فيردي يوم 15 يونيو الجاري.

وكانت تقارير قد توقعت غياب يامال عن أول مباراتين لإسبانيا في مرحلة المجموعات، ضد كاب فيردي والسعودية، بعد عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

وشارك لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا في تدريبات اللاروخا هذا الأسبوع، مع قرب تعافيه من الإصابة.

وكان يامال يخوض برنامجه التأهيلي في مدينة خوان جامبر الرياضية، بهدف تجنب أي إجهاد أو انتكاسة قد تؤدي إلى غيابه عن البطولة بالكامل، خاصة بعد إصابته في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر في 22 أبريل أمام سيلتا فيجو.

وذلك قبل أن ينضم لصفوف منتخب إسبانيا.

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واتفق نادي برشلونة والاتحاد الإسباني لكرة القدم مع لامين يامال نجم البلوجرانا على عدم استعجال عودته للمشاركة في أول مباراتين في كأس العالم، أمام كاب فيردي والسعودية، وذلك لتجنب أي مخاطر على حالته البدنية، وفقا لجريدة موندو ديبورتيفو في تقرير سابق.

وأوضح التقرير أنه تسود حالة من الحذر الشديد في خطة التعافي، حيث يتم اعتماد مبدأ (صفر مخاطرة)، مع تحديد مباراة أوروجواي يوم السبت 27 يونيو كموعد مستهدف لعودته إلى الملاعب.

وتجري اتصالات مستمرة بين نادي برشلونة والاتحاد الإسباني لكرة القدم، مع اتفاق كامل على عدم الدفع باللاعب في أول مباراتين ضد منافسين أقل قوة مثل كاب فيردي والسعودية، إلا إذا كان جاهزًا بنسبة 100%.

وينطلق كأس العالم يوم 11 يونيو المقبل.

وخاض لامين يامال مع برشلونة الموسم الحالي 44 مباراة، مسجلا 23 هدفا وصنع 18 آخرين.

وكان أحد أهم أسباب تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني.

كأس العالم إسبانيا العراق لامين يامال
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