خبر في الجول - توروب يصل القاهرة للاتفاق مع الأهلي على إنهاء تعاقده

الأربعاء، 03 يونيو 2026 - 15:54

كتب : FilGoal

يس توروب - المدير الفني فريق الأهلي

وصل المدرب الدنماركي يس توروب المدير الفني للأهلي إلى القاهرة لبحث العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

ويمتد تعاقد توروب مع الأهلي لموسمين مقبلين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن توروب وصل القاهرة من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق حول إنهاء تعاقده مع الأهلي.

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وأنهى الأهلي موسمه باحتلال المركز الثالث في الدوري المصري خلف بيراميدز والزمالك.

وقال مصدر من الأهلي في وقت سابق في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الأهلي يرى أن موقفه القانوني سليم ويمكنه فسخ التعاقد مع يس توروب يوم 30 يونيو مع دفع 3 أشهر شرط جزائي دون الانتظار حتى الموسم الجديد".

وأضاف "الأهلي أمامه خياران إما الانتظار حتى 30 يونيو ودفع 3 شهور الشرط الجزائي، أو محاولة التسوية مع المدرب خلال الأيام المقبلة".

وأتم المصدر "لن يعلن الأهلي عن المدرب القادم إلا بعد الانتهاء من ملف توروب نهائيا".

وقاد توروب الأهلي في 36 مباراة حتى الآن فاز في 18 وتعادل في 9 وخسر 9.

وحقق الدنماركي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، فيما ودع كأس مصر من دور الـ 32 ودوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي.

واحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة مقابل 54 لبيراميدز و56 للزمالك بعد نهاية الموسم.

يواصل النادي الأهلي العمل من أجل الاتفاق مع المدير الفني الجديد لخلافة الدنماركي يس توروب لقيادة الفريق بدءا من الموسم المقبل.

الأهلي يس توروب
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