كأس العالم - الجزائر.. محاربي الصحراء في الطريق الصحيح رغم مفاجآت بيتكوفيتش

بعد غياب مؤلم عن نسختي 2018 و2022، يعود منتخب الجزائر إلى كأس العالم 2026 حاملا آمال جماهيره في استعادة أمجاد "محاربي الصحراء" على الساحة العالمية.

المنتخب الذي صنع واحدة من أشهر مفاجآت المونديال عندما أطاح بألمانيا في دور المجموعات عام 1982، وبلغ ثمن النهائي في نسخة 2014، يدخل البطولة بطموح تجاوز مجرد المشاركة، والسعي لكتابة صفحة جديدة في تاريخه المونديالي.

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة بجانب الأرجنتين والأردن والنمسا.

المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر أثار جدلا واسعا بعد إعلانه للقائمة النهائية التي ستخوض كأس العالم.

استبعاد الثنائي المخضرم، بغداد بونجاح وإسماعيل بن ناصرمن قائمة الخضر النهائية كان بمثابة الصدمة .

وعلى الرغم من مفاجآت بيتكوفيتش في الاختيارات، إلا أن الشارع الجزائري يرى أن منتخب بلاده يسير في الطريق الصحيح ويؤمن بحظوظه في المحفل العالمي وهذا ما سنستعرضه في التقرير التالي عبرFilGoal.com.

كمال مهوي الإعلامي الجزائري قال عبر FilGoal.com :"القائمة التي اختارها المدرب فلاديمير بيتكوفيتش لتمثيل الجزائر في كأس العالم 2026 أعتبرها منطقية باستثناء استبعاد بغداد بونجاح وإسماعيل بن ناصر".

وأضاف "بونجاح وبن ناصر من الأسماء اللامعة في تاريخ الكرة الجزائرية ويملكان خبرات كبيرة، واستبعادهما كان لحساب أسماء أقل جودة، خاصة بالنسبة لبغداد بونجاح الذي عوضه أحمد نذير بن بوعلي مهاجم غيور المجري، الذي يبقى في النهاية لاعبا صاعدا وارتدى قميص المنتخب الجزائري مرة واحدة فقط".

وتابع "أما بالنسبة لبن ناصر فتواجده كان أكثر من ضروري، فهو من قادة المنتخب الجزائري ويلعب دورا مهما في غرفة الملابس، بخلاف وجوده على أرض الملعب".

وواصل "حظوظ المنتخب الجزائري تتمثل في تخطي الدور الأول، رغم أن المجموعة ليست سهلة في ظل تواجد منتخب الأرجنتين حامل اللقب، والنمسا منتخب أوروبي قوي بدنيا، ومنتخب الأردن يملك الحماس والطموح في مشاركته الأولى تاريخيا".

وتابع "يبقى تجاوز الدور الأول هدفا للمنتخب الجزائري، ثم بلوغ مراحل متقدمة، خاصة في ظل تواجد مجموعة مميزة من اللاعبين بقيادة رياض محرز، وإبراهيم مازا، وحسام عوار وغيرهم من اللاعبين الأكفاء".

وأجاب "بالنسبة لحظوظ المنتخبات العربية المشاركة، وفيما يخص عرب إفريقيا، فبعد المستويات التي قدمتها هذه المنتخبات في كأس إفريقيا الأخيرة، لا أتوقع توهجا أو بروزا لمنتخبات عربية، خاصة تونس التي تعاني من مشاكل ظهرت في مستواها المتراجع بكأس إفريقيا، وكذلك المغرب الذي شهد تغييرا في الجهاز الفني والعديد من اللاعبين، مما سيؤثر عليه، وأتوقع أن يغادر من دور المجموعات".

وشدد "منتخبا مصر والجزائر، أظن أنهما محظوظان في قرعة دور المجموعات نوعا ما، ويستطيعان تخطي الدور الأول على الأقل".

وأتم تصريحات "بالنسبة لعرب آسيا، أعتقد أيضا أنهم لا يملكون حظوظا كبيرة وسيغادرون من الدور الأول، خاصة مع تراجع المنتخب السعودي والتغيير الفني الذي طرأ عليه، فيما سيستفيد منتخب الأردن من المشاركة الأولى في تاريخه واكتساب الخبرات بعد وقوعه في هذه المجموعة الصعبة".

اختيارات بيتكوفيتش شهدت تواجد لوكا زيدان في حراسة المرمى، بينما يقود رياض محرز الاختيارات الهجومية.

وجاءت اختيارات بيتكوفيتش للقائمة النهائية كالتالي:

الحراس: لوكا زيدان (غرناطة) - أسامة بنبوط (اتحاد العاصمة) - ميلفين ماستيل (استاد نيون) - عبد اللطيف رمضان (مولودية الجزائر).

الدفاع: رفيق بلغالي (هيلاس فيرونا) - سمير شرقي (باريس) - ريان إيت نوري (مانشستر سيتي) - خاوين هدام (يونج بويز) - عيسى مندي (ليل) - رامي بنسبعيني (بوروسيا دورتموند) - زين الدين بلعيد (شبيبة القبائل) - أشرف عبادة (اتحاد العاصمة) - محمد أمين توجاي (الترجي).

الوسط: نبيل بنطالب (ليل) - هشام بودوي (نيس) - حسام عوار (اتحاد جدة) - فارس شايبي (آينتراخت فرانكفورت) - إبراهيم مازة (باير ليفركوزن) - ياسين تطراوي (شارلوا) - رامز زروقي (فيينورد).

الهجوم: محمد أمين عمورة (فولفسبورج) - نادر بنبوعلي (إتو) - عادل بولبينة (الدحيل) - فارس قدجيميس (فروسينوني) - أمين جويري (أولمبيك مارسيليا) - أنيس حج موسى (فيينورد) - رياض محرز (أهلي جدة).

مشوار التأهل

حسم "محاربي الصحراء" تأهلهم رسميا بالفوز على الصومال 3-0 في الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية وتصدر المجموعة السابعة.

وأنهت الجزائر مشوارها في التصفيات بخسارة وحيدة (2-1 أمام غينيا في السادس من يونيو 2024)، مقابل تعادل واحد وثمانية انتصارات.

وكان نجم التأهل بلا منازع هو محمد عمورة، الذي تصدر قائمة الهدافين بعشرة أهداف.

سجل المشاركات

ظهرت الجزائر للمرة الأولى في كأس العالم بإسبانيا 1982. وتحت قيادة محيي الدين خالف ورشيد مخلوفي، حقق "الخُضر" فوزين في ثلاث مباريات ضمن المجموعة الثانية، لكنهم ودعوا البطولة بفارق الأهداف قبل بلوغ المرحلة الثانية من المجموعات.

بدأ مشوار "محاربي الصحراء" بشكلٍ مثالي حين فاجأوا الجميع بانتصار تاريخي على ألمانيا الغربية بقيادة كارل-هاينتس رومينيجه. غير أن الحظ لم يبتسم لهم في المباراة التالية، إذ خسروا 2-0 أمام النمسا.

وجاءت المباراة الثالثة ضد تشيلي، التي كانت قد خسرت أول مواجهتين، لتكون حاسمة. تقدّم الجزائريون بثلاثية نظيفة خلال 35 دقيقة فقط، قبل أن تسمح بعض الأخطاء بعودة التشيليين لتقليص الفارق، لتنتهي المباراة بفوز جزائري مثير 3-2.

تعلقت آمال الجزائر في التأهل بنتيجة لقاء النمسا وألمانيا الغربية في اليوم التالي، حيث كانت بحاجة إلى فوز ألمانيا بفارق أكثر من هدفين، أو فوز النمسا، أو حتى التعادل.

لكن رجال يوب ديرفال فازوا 1-0 فقط في خيخون، لتودع الجزائر البطولة من الدور الأول رغم الأداء المشرف الذي هز العالم آنذاك.

كأس العالم 1986.. مشاركة ثانية مخيبة

عادت الجزائر للمونديال بعد أربع سنوات في المكسيك 1986، لكنها لم تتمكن من تكرار إنجاز النسخة السابقة.

اكتفى المنتخب الجزائري بحصد نقطة واحدة من التعادل مع أيرلندا الشمالية، مقابل الخسارة أمام البرازيل وإسبانيا، ليودع البطولة من الدور الأول.

النتائج:

الجزائر 0-1 البرازيل

الجزائر 1-1 أيرلندا الشمالية

الجزائر 0-3 إسبانيا

كأس العالم 2010.. عودة بعد 24 عاما

عاد منتخب الجزائر إلى كأس العالم في جنوب إفريقيا 2010 بعد غياب دام 24 عاما، عقب ملحمة التصفيات الشهيرة أمام مصر التي حُسمت بمباراة فاصلة في السودان.

ورغم عدم تحقيق أي فوز، قدم محاربو الصحراء مستويات دفاعية جيدة، وتعادلوا سلبيا مع إنجلترا في واحدة من أبرز مفاجآت دور المجموعات.

النتائج:

الجزائر 0-1 سلوفينيا

الجزائر 0-0 إنجلترا

الجزائر 0-1 الولايات المتحدة.

المشاركة الأبرز

كانت آخر مشاركة للجزائر في كأس العالم بالبرازيل 2014، حيث قدمت مجموعة من العروض التي لا تنسى. فقد خاض "ثعالب الصحراء" أفضل مشاركة لهم على الإطلاق، بعدما تأهلوا من دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخهم.

رغم خسارتهم في المباراة الافتتاحية أمام بلجيكا بنتيجة 2-1 بهدفي مروان فيلايني ودرايس ميرتنز، فإنهم سرعان ما استعادوا توازنهم بفوزٍ مثير على كوريا الجنوبية بقيادة سون هيونج مين بنتيجة 4-2.

وضمنت الجزائر تأهلها التاريخي إلى دور الـ16 بعد تعادلها 1-1 مع روسيا، لتخوض أول مباراة إقصائية في تاريخها في البطولة العالمية. وهناك، قدم رجال المدرب وحيد خليلوزيتش أداء بطوليا أمام ألمانيا، التي توّجت لاحقا باللقب، وخسرت بهدفين مقابل هدف بعد الوصول لشوطين إضافيين.

مواعيد مباريات مجموعة منتخب الجزائر

المجموعة العاشرة

الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن

الجولة الأولى

الأرجنتين × الجزائر.. 16 يونيو 2026 الساعة السابعة صباحا.

النمسا × الأردن.. 17 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

الأرجنتين × النمسا.. 22 يونيو 2026 الساعة الثامنة مساء.

الأردن × الجزائر.. 23 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا.

الجولة الثالثة

الأردن × الجزائر.. 28 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

الجزائر × النمسا.. 28 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.