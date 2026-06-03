كأس العالم - اكتمال القوة الضاربة للمغرب بانضمام حكيمي

الأربعاء، 03 يونيو 2026 - 14:46

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - منتخب المغرب

اكتملت صفوف منتخب المغرب استعدادا كأس العالم بانضمام أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان.

وتأخر انضمام حكيمي إلى صفوف المغرب بسبب مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي ضد أرسنال.

وتوج أشرف باللقب للمرة الثانية على التوالي، ثم احتفل في اليوم التالي مع جماهير الفريق الباريسي باللقب.

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وغاب حيكمي عن فوز منتخب المغرب على نظيره منتخب مدغشقر برباعية نظيفة وديا يوم الثلاثاء تحضيرا لكأس العالم.

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ويلعب المنتخب المغربي ودية جديدة يوم الأحد المقبل أمام النرويج قبل انطلاق مبارياته الرسمية في كأس العالم.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثالثة رفقة البرازيل وهايتي وأسكتلندا.

وينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو الجاري بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

مجموعات كأس العالم

المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب إفريقيا – كوريا الجنوبية – التشيك.

المجموعة الثانية: كندا – البوسنة والهرسك – قطر – سويسرا.

المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب – هايتي – أسكتلندا.

المجموعة الرابعة: أمريكا – باراجواي – أستراليا – تركيا.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – كوراساو – كوت ديفوار – الإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – السويد – تونس.

المجموعة السابعة: بلجيكا – مصر – إيران – نيوزلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا – كاب فيردي – السعودية – أوروجواي.

المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – العراق – النرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.

المجموعة 11: البرتغال – الكونغو الديمقراطية – أوزبكستان – كولومبيا.

المجموعة 12: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.

المغرب كأس العالم أشرف حكيمي
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