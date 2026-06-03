منافس مصر - صفوف بلجيكا تكتمل بانضمام تروسارد

اكتملت صفوف منتخب بلجيكا منافس مصر في كأس العالم بانضمام لياندرو تروسارد نجم أرسنال.

وتأخر انضمام تروسارد إلى صفوف الشياطين الحمر بسبب مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي ضد باريس سان جيرمان.

وخسر تروسارد اللقب لصالح الفريق الباريسي، لكنه احتفل في اليوم التالي مع جماهير المدفعجية بلقب الدوري الإنجليزي الذي عاد لخزائن ناديه بعد غياب 22 عاما.

وغاب لياندرو عن فوز منتخب بلجيكا على نظيره الكرواتي بهدفين وديا يوم الثلاثاء تحضيرا لكأس العالم.

ويلعب المنتخب البلجيكي ودية جديدة يوم السبت المقبل أمام تونس قبل انطلاق مبارياته الرسمية في كأس العالم.

ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة رفقة مصر وإيران ونيوزيلندا.

وينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو الجاري بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتأتي مواعيد مباريات مجموعة مصر كالتالي:

الجولة الأولى

مصر × بلجيكا - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مصر × نيوزيلندا - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا