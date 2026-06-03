نابولي يعلن ضم هويلوند بشكل نهائي من مانشستر يونايتد

أعلن نادي نابولي ضم الدنماركي راسموس هويلوند المعار من مانشستر يونايتد بشكل نهائي.

ولعب هويلوند الموسم المنصرم معارا من مانشستر يونايتد إلى نابولي.

وسينتهي عقد هويلوند مع نابولي في صيف 2030.

ويبلغ بند الشراء في عقد راسموس هويلوند 44 مليون يورو.

هويلوند لعب 44 مباراة مع نابولي هذا الموسم وسجل 16 هدفا.

كما أسهم في التتويج بكأس السوبر الإيطالي.

وذلك بعدما سجل في مباراة نصف النهائي التي فاز فيها الفريق على ميلان.

واحتل نابولي المركز الثاني في الدوري الإيطالي الموسم المنقضي بفارق 11 نقطة عن إنتر البطل.