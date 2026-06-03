خبر في الجول - سموحة يتمم اتفاقه مع عبد الغني محمد لضمه في صفقة انتقال حر
الأربعاء، 03 يونيو 2026 - 14:01
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي سموحة اتفاقه مع عبد الغني محمد لاعب الاتحاد السكندري لضمه بداية من الموسم المقبل.
عبد الغني محمد
النادي : الاتحاد السكندري
وانتهى تعاقد عبد الغني محمد مع الاتحاد بنهاية الموسم المنصرم.
وحسبما علم فإن سموحة حصل على توقيع عبد الغني محمد لمدة 3 سنوات في حضور امير المراكبي وكيل أعمال، وعاطف حنفي المدير الرياضي للنادي السكندري.
ومن المقرر أن ينضم عبد الغني محمد لنادي سموحة بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.
ويجيد صاحب الـ24 عاما اللعب في مركزي الظهير الأيسر والجناح.
ويلعب عبد الغني محمد في صفوف الاتحاد منذ 2021 بعد تصعيده من قطاع الناشئين بالنادي السكندري.
ولعب عبد الغني محمد 155 مباراة مع الاتحاد، وسجل 7 أهداف وصنع آخر.
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