مدرب الجزائر: مواجهة هولندا اختبار يسمح لنا بتقييم مستوانا الحقيقي

الأربعاء، 03 يونيو 2026 - 13:43

كتب : FilGoal

فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر

وصف فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر مواجهة هولندا بالاختبار الحقيقي لمستوى فريقه قبل انطلاق كأس العالم.

ويلعب منتخب الجزائر ضد هولندا مساء اليوم الأربعاء ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض البطولة.

وقال فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر في تصريحات للصحفيين: "سنواجه هولندا وديا، ولكنه اختبارا مهما جدا بالنسبة لنا أمام أحد أفضل المنتخبات في العالم".

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وأضاف "مثل هذه المباريات تسمح لنا بتقييم مستوانا الحقيقي ومعرفة مدى جاهزيتنا للاستحقاقات المقبلة".

وأتم "هولندا منتخب قوي ويملك لاعبين مميزين وأسلوب لعب واضح، لكننا سنخوض المباراة بثقة كاملة في إمكانياتنا، وسنقدم أفضل ما لدينا".

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة بجانب الأرجنتين والأردن والنمسا.

فيما يتواجد منتخب هولندا في المجموعة السادسة بجانب تونس واليابان وأوزبكستان.

منتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش كأس العالم
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