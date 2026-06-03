كأس العالم - 891 لاعبا يستعدون للظهور الأول.. مقابل 357 ظهروا من قبل

سيظهر نحو 71% من اللاعبين المشاركين في كأس العالم 2026 لأول مرة على المسرح العالمي، مقابل نحو 29% ممن سبق لهم المشاركة في المونديال.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

النسخة القادمة ستكون بمشاركة قياسية تبلغ 1248 لاعبا يمثلون 48 منتخبا، بواقع 26 لاعبا لكل منتخب.

وتشهد النسخة المقبلة أكبر مشاركة في تاريخ كأس العالم، مع إقامة 104 مباريات.

وسبق لـ357 لاعبا التواجد في قوائم منتخباتهم خلال نسخة واحدة على الأقل من كأس العالم.

مقابل 891 لاعبا يستعدون لخوض البطولة للمرة الأولى.

"شارة الظهور الأول" تقترب من التواجد في كأس العالم 2026

يذكر أن الثلاثي محمد صلاح ومحمد الشناوي ومحمود حسن "تريزيجيه" يستعد للظهور الثاني، مقابل 23 لاعبا مصريا يظهر لأول مرة في العرس العالمي.

فيما يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والمكسيكي جييرمو أوتشوا لبدأ مشاركتهم السادسة في كأس العالم.

وتسمح قوانين كأس العالم 2026 باستبدال اللاعبين بسبب الإصابات الخطيرة أو المرض فقط، وذلك قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة الأولى للمنتخب، أو إذا وافق فيفا على خلاف ذلك.

وينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو الجاري بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

مجموعات كأس العالم

المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب إفريقيا – كوريا الجنوبية – التشيك.

المجموعة الثانية: كندا – البوسنة والهرسك – قطر – سويسرا.

المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب – هايتي – أسكتلندا.

المجموعة الرابعة: أمريكا – باراجواي – أستراليا – تركيا.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – كوراساو – كوت ديفوار – الإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – السويد – تونس.

المجموعة السابعة: بلجيكا – مصر – إيران – نيوزلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا – كاب فيردي – السعودية – أوروجواي.

المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – العراق – النرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.

المجموعة 11: البرتغال – الكونغو الديمقراطية – أوزبكستان – كولومبيا.

المجموعة 12: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.