دونيس: متحمس جدا لقيادة السعودية في كأس العالم

الأربعاء، 03 يونيو 2026 - 13:24

كتب : FilGoal

جورجيوس دونيس

أعرب اليوناني جورجيوس دونيس عن حماسه الشديد لخوض تجربة تدريب الأخضر في كأس العالم.

وتولى دونيس تدريب منتخب السعودية خلفا للفرنسي هيرفي رينارد.

وقال جورجيوس دونيس مدرب السعودية في تصريحات للصحفيين: "متحمس جدا لقيادة السعودية في كأس العالم، بدأت العمل في الرياض قبل 11 عاما وأشعر أنني في بلدي الثاني".

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وأضاف "بدأنا عملنا منذ عدة أيام، وسنواصل العمل للوصول إلى الجاهزية الكاملة والمنافسة في كأس العالم".

وكان المنتخب السعودي خسر أولى مبارياته التجريبية أمام منتخب الإكوادور، ضمن البرنامج الإعدادي الذي يسبق انطلاق بطولة كأس العالم المقررة في 11 يونيو الجاري.

وتبقت للأخضر مواجهتان تجريبيتان أمام بورتوريكو السبت، ومنتخب السنغال 10 يونيو الجاري.

وأعلن جيورجيس دونيس مدرب منتخب السعودية قائمة فريقه النهائية للمشاركة في كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة النهائية استبعاد كل من زكريا هوساوي وصالح أبو الشامات.

بينما يقود القائمة، سالم الدوسري قائد الهلال.

وجات القائمة النهائية كالتالي:

الحراس: نواف العقيدي (النصر) - محمد العويس (العلا) - أحمد الكسار (القادسية).

الدفاع: سعود عبد الحميد (لانس) - جهاد ذكري (القادسية) - عبد الإله العمري (النصر) - حسان تمبكتي (الهلال) - علي لاجامي (الهلال) - حسن كادش (اتحاد جدة) - - متعب الحربي (الهلال) .

الوسط: علي مجرشي (أهلي جدة) - محمد أبو الشامات (القادسية) - ناصر الدوسري (الهلال) - محمد كنو (الهلال) - عبد الله الخيبري (النصر) - نواف بوشل (النصر) - زياد الجهني (أهلي جدة).

الهجوم: سلطان مندش (الهلال) - علاء آل حجي (نيوم) - مصعب الجوير (القادسية) - أيمن يحيى (النصر) - سالم الدوسري (الهلال) - فراس البريكان (أهلي جدة) - صالح الشهري (اتحاد جدة) - عبد الله الحمدان (النصر) - خالد الغنام (الاتفاق).

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026 بجانب كل من أوروجواي وإسبانيا وكاب فيردي.

وكان منتخب السعودية قد ودع النسخة الماضية من المونديال من دور المجموعات ولكنه حقق فوزا خلال البطولة على الأرجنتين التي توجت باللقب فيما بعد.

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