كيف ستظهر أسماء نجوم منتخب مصر على قمصانهم في كأس العالم
الأربعاء، 03 يونيو 2026 - 13:05
كتب : FilGoal
قائمة تتكون من 26 لاعبا يحملون آمال مصر في كأس العالم 2026 تم إعلانها قبل أيام، لكن ما هي أرقام قمصان اللاعبين وطريقة كتابة الأسماء عليها خلال البطولة.
وتتواجد بعثة منتخب مصر في الولايات المتحدة قبل أيام من انطلاق البطولة على أن يلعب الفريق ضد بلجيكا يوم 15 يونيو مباراته الافتتاحية.
ويستعرض FilGoal.com أرقام قمصان اللاعبين وطريقة كتابة الأسماء عليها في البطولة التي يعود لها منتخب مصر بعد الغياب عن النسخة الأخيرة.
1- محمد الشناوي .. M. ELSHENAWY
2- ياسر إبراهيم .. YASSER
3- محمد هاني .. M. HANY
4- حسام عبد المجيد .. HOSSAM
5- رامي ربيعة .. R. RABIAA
6- محمد عبد المنعم .. M. ABDELMONIEM
7- محمود حسن "تريزيجيه" .. M. TREZEGUET
8- إمام عاشور .. E. ASHOUR
9- حمزة عبد الكريم .. ABDELKARIM
10- محمد صلاح .. M. SALAH
11- مصطفى عبد الرؤوف .. ZICO
12- هيثم حسن .. H. HASSAN
13- أحمد فتوح .. A. FATOUH
14- حمدي فتحي .. H. FATHY
15- كريم حافظ .. K. HAFEZ
16- مهدي سليمان .. M. SOLIMAN
17- مهند لاشين .. M. LASHIN
18- نبيل عماد .. DONGA
19- مروان عطية .. M. ATTIA
20- إبراهيم عادل .. I. ADEL
21- محمود صابر .. M. SABER
22- عمر مرموش .. MARMOUSH
23- مصطفى شوبير .. SHOUBIR
24- طارق علاء .. T. ALAA
25- أحمد سيد "زيزو" .. ZIZO
26- محمد علاء .. M. ALAA
وينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو الجاري بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وتأتي مواعيد مباريات مجموعة مصر كالتالي:
الجولة الأولى
مصر × بلجيكا - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.
إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.
الجولة الثانية
بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.
مصر × نيوزيلندا - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.
الجولة الثالثة
مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا
نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا