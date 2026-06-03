كيف ستظهر أسماء نجوم منتخب مصر على قمصانهم في كأس العالم

قائمة تتكون من 26 لاعبا يحملون آمال مصر في كأس العالم 2026 تم إعلانها قبل أيام، لكن ما هي أرقام قمصان اللاعبين وطريقة كتابة الأسماء عليها خلال البطولة.

وتتواجد بعثة منتخب مصر في الولايات المتحدة قبل أيام من انطلاق البطولة على أن يلعب الفريق ضد بلجيكا يوم 15 يونيو مباراته الافتتاحية.

ويستعرض FilGoal.com أرقام قمصان اللاعبين وطريقة كتابة الأسماء عليها في البطولة التي يعود لها منتخب مصر بعد الغياب عن النسخة الأخيرة.

1- محمد الشناوي .. M. ELSHENAWY

2- ياسر إبراهيم .. YASSER

3- محمد هاني .. M. HANY

4- حسام عبد المجيد .. HOSSAM

5- رامي ربيعة .. R. RABIAA

6- محمد عبد المنعم .. M. ABDELMONIEM

7- محمود حسن "تريزيجيه" .. M. TREZEGUET

8- إمام عاشور .. E. ASHOUR

9- حمزة عبد الكريم .. ABDELKARIM

10- محمد صلاح .. M. SALAH

11- مصطفى عبد الرؤوف .. ZICO

12- هيثم حسن .. H. HASSAN

13- أحمد فتوح .. A. FATOUH

14- حمدي فتحي .. H. FATHY

15- كريم حافظ .. K. HAFEZ

16- مهدي سليمان .. M. SOLIMAN

17- مهند لاشين .. M. LASHIN

18- نبيل عماد .. DONGA

19- مروان عطية .. M. ATTIA

20- إبراهيم عادل .. I. ADEL

21- محمود صابر .. M. SABER

22- عمر مرموش .. MARMOUSH

23- مصطفى شوبير .. SHOUBIR

24- طارق علاء .. T. ALAA

25- أحمد سيد "زيزو" .. ZIZO

26- محمد علاء .. M. ALAA

وينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو الجاري بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتأتي مواعيد مباريات مجموعة مصر كالتالي:

الجولة الأولى

مصر × بلجيكا - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مصر × نيوزيلندا - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا