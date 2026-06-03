في الجول يكشف بديل عبد المنصف في البنك الأهلي

الأربعاء، 03 يونيو 2026 - 12:40

كتب : عمرو نبيل

محمد عبد المنصف

سيتولى سيد السويركي مهمة تدريب حراس مرمى البنك الأهلي خلفا لمحمد عبد المنصف.

وأشار FilGoal.com في وقت سابق إلى أن محمد عبد المنصف وأحمد سمير قررا الرحيل عن البنك الأهلي عقب انتهاء الموسم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سيد السويركي نجم الإسماعيلي السابق سيخلف محمد عبد المنصف في مهمة تدريب حراس مرمى البنك الأهلي.

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وأعلن نادي البنك الأهلي في وقت سابق تجديد عقد أيمن الرمادي واستمراره كمدرب للفريق خلال الموسم المقبل.

وأوضح النادي أن القرار في إطار حرص لجنة الكرة على تحقيق الاستقرار الفني واستكمال مسيرة العمل التي بدأها الجهاز الفني خلال الفترة الماضية بما يواكب طموحات النادي في الظهور بشكل مميز خلال المرحلة المقبلة.

وكان الرمادي تولى تدريب الفريق في أغسطس الماضي خلفا لطارق مصطفى.

وأنهى البنك الأهلي موسمه في الدوري في المركز الثالث برصيد 48 نقطة خلال المجموعة الثانية التي كانت تنافس لتجنب الهبوط.

وابتعد البنك الأهلي عن زد الثاني بفارق نقطة، بينما عن وادي دجلة متصدر المجموعة بفارق 5 نقاط.

محمد عبد المنصف البنك الأهلي
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