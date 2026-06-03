أكثر الأندية تمثيلا بـ كأس العالم - سيتي في الصدارة.. والأهلي الثاني عربيا بعد الهلال

يتصدر نادي مانشستر سيتي قائمة أندية العالم الأكثر تمثيلا في كأس العالم 2026، بعدما ضمت المنتخبات المشاركة 19 لاعباً من صفوفه.

وجاء مانشستر سيتي في صدارة الترتيب بـ19 لاعباً دولياً، متفوقاً على بايرن ميونيخ الذي حل ثانياً بـ18 لاعبا.

ويظهر عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في قائمة مصر، بالإضافة إلى 18 لاعبا من الفريق السماوي.

وجاء باريس سان جيرمان وأرسنال، بطل ووصيف دوري أبطال أوروبا، في المركز الثالث برصيد 16 لاعبا دوليا لكل منهما.

أما برشلونة، فجاء في المركز الخامس بـ15 لاعباً دولياً، من بينهم 8 لاعبين ضمن قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في كأس العالم.

عربيا، يتصدر نادي الهلال السعودي قائمة الأندية العربية الأكثر تمثيلا في كأس العالم 2026، بعدما ضمت المنتخبات المشاركة 12 لاعباً من صفوفه.

وجاء خلفه الأهلي المصري والنصر وأهلي جدة السعوديان برصيد 9 لاعبين.

وينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو الجاري بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

مجموعات كأس العالم

المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب إفريقيا – كوريا الجنوبية – التشيك.

المجموعة الثانية: كندا – البوسنة والهرسك – قطر – سويسرا.

المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب – هايتي – أسكتلندا.

المجموعة الرابعة: أمريكا – باراجواي – أستراليا – تركيا.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – كوراساو – كوت ديفوار – الإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – السويد – تونس.

المجموعة السابعة: بلجيكا – مصر – إيران – نيوزلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا – كاب فيردي – السعودية – أوروجواي.

المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – العراق – النرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.

المجموعة 11: البرتغال – الكونغو الديمقراطية – أوزبكستان – كولومبيا.

المجموعة 12: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.