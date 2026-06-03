حارس السعودية الأساسي يغيب أمام بورتوريكو

من المرجح أن يغيب نواف العقيدي حارس مرمى المنتخب السعودي عن المواجهة التجريبية الثانية للأخضر أمام منتخب بورتوريكو، السبت المقبل، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وذلك ضمن تحضيرات الأخضر لنهائيات كأس العالم 2026.

ويعاني الحارس الدولي من إصابة وتر العضلة الضامَّة، ويخضع لبرنامج علاجي مكثَّف، يتضمَّن ثلاثَ جلسات يوميًّا في محاولة لتسريع عملية تعافيه، ورفع جاهزيته خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، يفاضل بين أحمد الكسار ومحمد العويس لحماية عرين الأخضر في المباراة، على أن يُحسم القرار النهائي خلال الاجتماع الفني الذي يسبق اللقاء.

ولفت التقرير إلى أن دونيس لم يبلغ أيًا من الحارسين حتى الآن باختياره أساسيًا للمواجهة التجريبية، في انتظار اتخاذ القرار النهائي يوم المباراة.

وكان المنتخب السعودي خسر أولى مبارياته التجريبية أمام منتخب الإكوادور، ضمن البرنامج الإعدادي الذي يسبق انطلاق بطولة كأس العالم المقررة في 11 يونيو الجاري.

وتبقت للأخضر مواجهتان تجريبيتان أمام بورتوريكو السبت، ومنتخب السنغال 10 يونيو الجاري.