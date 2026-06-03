خبر في الجول - طاقم تحكيم مكسيكي يقترب من إدارة مباراة مصر والبرازيل

يقترب طاقم تحكيم مكسيكي من إدارة مباراة مصر والبرازيل الودية حسبما علم FilGoal.com.

ويلعب منتخب مصر ضد البرازيل وديا ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس العالم 2026.

كما ستشهد مباراة مصر والبرازيل تطبيق تقنية الفيديو "VAR".

وواصل منتخب مصر تدريباته تحضيرا لخوض مواجهة البرازيل وديا ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس العالم 2026.

ويلعب الفراعنة ضد السليساو في ولاية أوهايو الأمريكية قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026.

فيما وصلت بعثة منتخب البرازيل الولايات المتحدة تمهيدا لمواجهة منتخب مصر وديا السبت المقبل، قبل أيام من كأس العالم.

وبدأت استعدادات البرازيل بالفوز على بنما بنتيجة 6-2 قبل أيام في ملعب ماراكانا.

مواجهة البرازيل ستكون في تمام السادسة مساء بتوقيت أوهايو (الواحدة فجر 7 يونيو بتوقيت مصر).وتذاع المباراة عبر قنوات أبو ظبي الرياضية وأون سبورت.

ومن المنتظر أن تطير بعثة المنتخب يوم 7 من أوهايو إلى سبوكين مقر المعسكر الدائم للمنتخب في كأس العالم.

ويقام كأس العالم يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة رفقة المغرب وهايتي وأسكتلندا.

فيما يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.