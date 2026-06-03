منافس مصر - نيوزيلندا تخسر من هايتي برباعية تحضيرا لكأس العالم

الأربعاء، 03 يونيو 2026 - 11:38

كتب : FilGoal

هايتي - نيوزيلندا

تلقى منتخب نيوزيلندا، أحد منافسي منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، خسارة ثقيلة أمام هايتي قبل أيام من انطلاق البطولة.

وفازت هاتي عل نيوزيلندا بنتيجة 4-0 في مباراة ودية أقيمت بولاية فلوريدا الأمريكية.

وافتتح روبين بروفيدنس التسجيل لمنتخب هايتي في الدقيقة 12 بعد مجهود فردي مميز، قبل أن يضيف ليني جوزيف الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني في أول ظهور دولي له.

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وحاول المنتخب النيوزيلندي العودة في النتيجة عبر كريس وود وماركو ستامينيتش، لكن تألق الحارس جوني بلاسيد حال دون هز شباك هايتي.

وعزز فرانتزدي بيرو تقدم هايتي بالهدف الثالث بعد مرور ساعة من اللعب، قبل أن يختتم ديوك لاكروا الرباعية بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وتعد هذه الخسارة السادسة لنيوزيلندا في آخر سبع مباريات ودية دولية، كما فشل الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة العاشرة على التوالي.

ويخوض منتخب نيوزيلندا منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات: مصر وبلجيكا وإيران.

بينما أوقعت القرعة منتخب هايتي في المجموعة الثالثة مع البرازيل والمغرب واسكتلندا.

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