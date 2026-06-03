منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهة البرازيل

الأربعاء، 03 يونيو 2026 - 11:05

كتب : محمد جمال

مران منتخب مصر

واصل منتخب مصر تدريباته تحضيرا لخوض مواجهة البرازيل وديا ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس العالم 2026.

ويلعب الفراعنة ضد السليساو في ولاية أوهايو الأمريكية قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026.

وخاض منتخب مصر مرانه بمشاركة جميع اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح، في انتظار وصول عمر مرموش لاكتمال الصفوف.

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وتخلف عمر مرموش عن السفر مع بعثة منتخب مصر إلى أمريكا بسبب ارتباطه بعقد قرانه.

كما حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على منح لاعبي الفراعنة تعليمات خاصة خلال المران.

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فيما أدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت قيادة سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر.

ووصلت بعثة منتخب البرازيل الولايات المتحدة تمهيدا لمواجهة منتخب مصر وديا السبت المقبل، قبل أيام من كأس العالم.

وبدأت استعدادات البرازيل بالفوز على بنما بنتيجة 6-2 قبل أيام في ملعب ماراكانا.

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فيما بدأت استعدادات منتخب مصر بالفوز في مباراة ودية أمام روسيا بهدف دون مقابل يوم الخميس على استاد القاهرة.

وغادرت بعثة منتخب مصر القاهرة يوم السبت إلى أوهايو الأمريكية استعدادا لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو.

مواجهة البرازيل ستكون في تمام السادسة مساء بتوقيت أوهايو (الواحدة فجر 7 يونيو بتوقيت مصر).وتذاع المباراة عبر قنوات أبو ظبي الرياضية وأون سبورت.

ومن المنتظر أن تطير بعثة المنتخب يوم 7 من أوهايو إلى سبوكين مقر المعسكر الدائم للمنتخب في كأس العالم.

ويقام كأس العالم يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة رفقة المغرب وهايتي وأسكتلندا.

فيما يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

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