مواعيد مباريات الأربعاء 3 يونيو - هولندا ضد الجزائر.. وقمة بالدوري المغربي

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 مجموعة من المباريات التحضيرية لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.

ويلعب منتخب الجزائر ضد هولندا ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس العالم.

فيما يلعب منتخب إيطاليا ضد لوكسمبورج في أول ظهور بعد صدمة عدم التأهل إلى كأس العالم.

وفي الدوري المغربي يلعب الرجاء ضد نهضة بركان في قمة جديدة بالمسابقة التي تشهد منافسة شرسة على حسم اللقب.

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مباريات ودية دولية

هولندا × الجزائر.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.. وتذاع عبر قناة الرياضية الجزائرية.

لوكسمبورج × إيطاليا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري المغربي

الرجاء × نهضة بركان.. تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساء.. وتذاع عبر قناة الرياضية المغربية.