رومانو: دومفريس إلى ريال مدريد بعد تفعيل بند الشرط الجزائي

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي في سكاي سبورتس والمتخصص في الانتقالات، عن إتمام ريال مدريد لاتفاقه مع الهولندي دينزل دومفريس ظهير أيمن إنتر الإيطالي.

وذكر رومانو عبر حسابه على تويتر، أن ريال مدريد قرر تفعيل بند الشرط الجزائي في عقد دومفريس مع إنتر.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد دومفريس صاحب الـ 30 عاما، 20 مليون يورو.

وسيدعم دومفريس مركز الظهير الأيمن لريال مدريد، في ظل رحيل داني كاربخال.

ولا يتواجد سوى ترنت ألكسندر أرنولد في مركز الظهير الأيمن بالنادي الملكي.

وبدأ الدولي الهولندي مسيرته مع نادي سبارتا روتردام، قبل الانتقال إلى هيرنفين، ثم أيندهوفن.

وانضم دومفريس إلى إنتر في صيف 2021 قادما من أيندهوفن.

وشارك دومفريس الموسم الماضي في 28 مباراة بكافة البطولات، مسجلا 5 أهداف، وصنع هدفين.

وتوج الظهير الهولندي بـ 8 بطولات مع إنتر بواقع بطولتين للدوري، و3 بطولات للكأس، و3 بطولات للسوبر الإيطالي.