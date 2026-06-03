وكيل صلاح مصدق: الزمالك رفض عرضا من الوداد لضم اللاعب

الأربعاء، 03 يونيو 2026 - 00:42

كتب : FilGoal

صلاح الدين مصدق - الزمالك

كشف سالم محمد سالم وكيل المغربي صلاح الدين مصدق لاعب الزمالك السابق، عن تفاصيل رفض الزمالك لعرض الوداد لضم اللاعب الموسم الماضي.

صلاح الدين مصدق

النادي : الوداد الرياضي

الزمالك

وقال سالم في تصريحات عبر قناة ON E: "الزمالك تلقى عرضا رسميا من الوداد المغربي لانتقال صلاح مصدق الموسم الماضي، على سبيل الإعارة للمشاركة في كأس العالم للأندية."

وأكمل "رفض جون إدوارد الذي تسلم مهامه وقتها كمدير رياضي، عرض الوداد وأبلغني برغبته في استمراره مع الفريق."

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وودع الوداد المغربي كأس العالم للأندية من دور المجموعات بعد حلوله أخيرا في المجموعة السابعة التي ضمت إلى جانبه مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي.

وتابع وكيل اللاعب "تعرض صلاح مصدق لإصابة قبل بداية الموسم، ولم يخض المباريات الأولى في الدوري."

وسرد "حتى جاءت مباراة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية والتي حقق خلالها الزمالك الفوز بسداسية نظيفة، ولكن لم يشارك صلاح حتى كبديل في المباراة."

وأضاف "صلاح مصدق كان يأمل في خوض مواجهة العودة، والتي أقيمت أيضا في القاهرة، نظرا لقدوم طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب المشارك في كأس العرب، لمتابعته."

وأتم "قرر الجهاز الفني للزمالك وقتها خروج صلاح مصدق من قائمة الزمالك لمباراة العودة أمام ديكيداها، مما أثار حفيظته نظرا لعدم حصوله على مقابل مادي، وكذلك عدم المشاركة وبالتالي خسارة مكانه في منتخب المغرب للمحليين."

وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي الزمالك بدفع 808 ألف دولار لصلاح مصدق، مع عقوبة تأديبية تقضي بإيقافه فترتي تسجيل.

وكان الزمالك قد ضم صلاح مصدق قادما من نادي نهضة الزمامرة المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025.

ولم يحصل نادي نهضة الزمامرة على 250 ألف دولار قيمة انتقال اللاعب للزماك.

وفسخ مصدق عقده مع الزمالك وانتقل إلى الوداد المغربي في يناير من العام الجاري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه في وقت سابق تسوية نادي الزمالك لقضيتين بشكل رسمي من أصل 18 قضية.

وكان نادي الزمالك قد أعلن انتهاء قضيتي لويس فيستني كاسترو وجواو إسبينوسا ميجيل مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق.

الزمالك صلاح مصدق
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