غزل المحلة يعلن استمرار أحمد خطاب في الموسم المقبل

أعلن نادي غزل المحلة استمرار أحمد خطاب في منصب المدير الفني للفريق بالموسم الجديد.

وقاد خطاب غزل المحلة بشكل مؤقت خلفا لعلاء عبد العال مدرب الفريق السابق.

وكشف غزل المحلة عن توقيع خطاب على عقود استمراره في قيادة الفريق لمدة موسم، وذلك بعد الاتفاق مع مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل.

ونجح خطاب في الغبقاء على غزل المحلة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقاد خطاب تدريب نادي غزل المحلة في 3 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في مباراة.

وتولى خطاب تدريب غزل المحلة بعد تجربته مع فاركو.

وهبطت أندية فاركو والإسماعيلي وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية لدوري المحترفين، في انتظار حسم مصير شكل مسابقة الدوري بالموسم المقبل.