محامي صلاح مصدق: وصلنا خطاب من المحكمة الرياضية.. ولم لا نساعد الزمالك في رفع العقوبة؟

الأربعاء، 03 يونيو 2026 - 00:04

كتب : FilGoal

صلاح الدين مصدق - الزمالك - حرس الحدود

كشف فهمي بلحاج محامي المغربي صلاح الدين مصدق لاعب الزمالك السابق آخر تطورات قضيته مع النادي الأبيض.

صلاح الدين مصدق

النادي : الوداد الرياضي

الزمالك

وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي الزمالك بدفع 808 ألف دولار لصلاح مصدق، مع عقوبة تأديبية تقضي بإيقافه فترتي تسجيل.

وقال فهمي بلحاج محامي صلاح الدين مصدق عبر أون سبورت: "القضية أمام فيفا تضمنت شقين: إلزام الزمالك بسداد 808 آلاف دولار، وإيقاف قيد النادي لفترتي تسجيل متتاليتين".

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وأضاف "اللاعب حاول أكثر من مرة التوصل إلى حل ودي مع الزمالك دون جدوى. لم يحدث أي تواصل من الزمالك معنا حتى الآن، لكننا منفتحون على أي تسوية".

وتابع "الزمالك استأنف على الحكم المالي وعقوبة إيقاف القيد أمام المحكمة الرياضية، كما تقدم بطلب مستقل لتعليق عقوبة إيقاف القيد لفترتين، وهذا إجراء قانوني. وهنا، وبصفة آلية، تطلب المحكمة الرياضية من ممثلي اللاعب إبداء رأيهم".

وكشف "وصلنا اليوم خطاب من المحكمة الرياضية بشأن موقفنا من طلب تعليق العقوبة، وسنعود إلى اللاعب لتحديد موقفه".

وأتم تصريحاته "صلاح مصدق يكن كل الاحترام لنادي الزمالك، ونرحب بالتعاون إذا كانت هناك رغبة حقيقية في حل الأزمة، ولم لا ننضم إلى طلبات النادي بشأن رفع هذه العقوبة".

وكان الزمالك قد ضم صلاح مصدق قادما من نادي نهضة الزمامرة المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025.

ولم يحصل نادي نهضة الزمامرة على 250 ألف دولار قيمة انتقال اللاعب للزماك.

وفسخ مصدق عقده مع الزمالك وانتقل إلى الوداد المغربي في يناير من العام الجاري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه في وقت سابق تسوية نادي الزمالك لقضيتين بشكل رسمي من أصل 18 قضية.

وكان نادي الزمالك قد أعلن انتهاء قضيتي لويس فيستني كاسترو وجواو إسبينوسا ميجيل مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق.

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