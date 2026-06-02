المغرب يكتسح مدغشقر برباعية وديا قبل السفر لخوض كأس العالم

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 - 22:49

كتب : FilGoal

إسماعيل صيباري - المغرب

اكتسح منتخب المغرب منافسه مدغشقر برباعية نظيفة، على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، في آخر استعدادات أسود أطلس لخوض كأس العالم 2026.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

سجل إسماعيل صيباري الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 3، و24، لينتهي الشوط الأول بتقدم المغرب بثنائية.

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الهدف الأول

الهدف الثاني

وفي الشوط الثاني، أضاف سفيان رحيمي الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 77، بعد عرقلة عز الدين أوناحي داخل منطقة الجزاء.

ونال رحيرينيينا الحضري لاعب مدغشقر، بطاقة حمراء في الدقيقة 79، ليكمل منتخب بلاده المباراة منقوصا بـ 10 لاعبين.

واختتم أهداف المغرب، مهاجمه أيوب الكعبي في الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بفوز المغرب برباعية نظيفة.

وحقق المغرب الفوز أمام بوروندي بخماسية نظيفة قبل أسبوع.

ويختتم المغرب استعداداته لكأس العالم بمواجهة النرويج يوم الأحد 7 يونيو، على ملعب ريد بول في نيويورك.

ويتولى محمد وهبي مسؤولية الإدارة الفنية للمنتخب المغربي منذ مارس الماضي، خلفا لوليد الركراكي.

وحقق وهبي لقب كأس العالم للشباب مع المنتخب المغربي والذي أقيم أكتوبر 2025 لأول مرة في التاريخ.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة بكأس العالم مع منتخبات البرازيل، وأسكتلندا، وهايتي.

ويفتتح المغرب مبارياته بمواجهة البرازيل يوم 14 يونيو، ثم مواجهة أسكتلندا يوم 20 يونيو.

ويختتم المغرب مبارياته في دور المجموعات بمواجهة هايتي يوم 25 يونيو.

المغرب كأس العالم 2026
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