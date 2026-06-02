المغرب يكتسح مدغشقر برباعية وديا قبل السفر لخوض كأس العالم

اكتسح منتخب المغرب منافسه مدغشقر برباعية نظيفة، على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، في آخر استعدادات أسود أطلس لخوض كأس العالم 2026.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

سجل إسماعيل صيباري الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 3، و24، لينتهي الشوط الأول بتقدم المغرب بثنائية.

الهدف الأول

إسماعيل صيباري يسجل للمنتخب الوطني في الدقيقة الرابعة أمام منتخب مدغشقر المغرب 1 - 0 مدغشقر مباريات دولية ودية#FIFA #FRMF #MarocMadagascar pic.twitter.com/awq9vysDgD — Arryadia TV (@arryadiatv) June 2, 2026

الهدف الثاني

هدف ثاني لإسماعيل صيباري في مرمى منتخب مدغشقر في الدقيقة 25. المغرب 2 - 0 مدغشقر مباريات دولية ودية#FIFA #FRMF #MarocMadagascar pic.twitter.com/dqOZDjwVB7 — Arryadia TV (@arryadiatv) June 2, 2026

وفي الشوط الثاني، أضاف سفيان رحيمي الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 77، بعد عرقلة عز الدين أوناحي داخل منطقة الجزاء.

ونال رحيرينيينا الحضري لاعب مدغشقر، بطاقة حمراء في الدقيقة 79، ليكمل منتخب بلاده المباراة منقوصا بـ 10 لاعبين.

سفيان رحيمي يحرز الهدف الثالث للمنتخب الوطني عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 78. المغرب 3 - 0 مدغشقر مباريات دولية ودية#FIFA #FRMF #MarocMadagascar pic.twitter.com/tfOCCVhQCK — Arryadia TV (@arryadiatv) June 2, 2026

واختتم أهداف المغرب، مهاجمه أيوب الكعبي في الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بفوز المغرب برباعية نظيفة.

أيوب الكعبي يضيف الهدف الرابع للمنتخب الوطني في مرمى منتخب مدغشقر في الدقيقة 87 المغرب 4 - 0 مدغشقر مباريات دولية ودية#FIFA #FRMF #MarocMadagascar pic.twitter.com/K3mmfp3JJz — Arryadia TV (@arryadiatv) June 2, 2026

وحقق المغرب الفوز أمام بوروندي بخماسية نظيفة قبل أسبوع.

ويختتم المغرب استعداداته لكأس العالم بمواجهة النرويج يوم الأحد 7 يونيو، على ملعب ريد بول في نيويورك.

ويتولى محمد وهبي مسؤولية الإدارة الفنية للمنتخب المغربي منذ مارس الماضي، خلفا لوليد الركراكي.

وحقق وهبي لقب كأس العالم للشباب مع المنتخب المغربي والذي أقيم أكتوبر 2025 لأول مرة في التاريخ.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة بكأس العالم مع منتخبات البرازيل، وأسكتلندا، وهايتي.

ويفتتح المغرب مبارياته بمواجهة البرازيل يوم 14 يونيو، ثم مواجهة أسكتلندا يوم 20 يونيو.

ويختتم المغرب مبارياته في دور المجموعات بمواجهة هايتي يوم 25 يونيو.