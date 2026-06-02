كأس العالم - المغرب عرف طريق الكبار.. وخطر يهدد أحلامه

بعد أن خطف أنظار العالم في مونديال قطر 2022 ببلوغه نصف النهائي كأول منتخب إفريقي وعربي يحقق هذا الإنجاز التاريخي، يدخل منتخب المغرب كأس العالم 2026 وسط طموحات أكبر وتوقعات أعلى.

أسود الأطلس لم يعودوا مجرد مفاجأة البطولة، بل أصبحوا منافسا يحظى بالاحترام، وعرفوا جيدا طريق الكبار بعد سنوات من المحاولات.

لكن في هذه النسخة المرتقبة من كأس العالم سيتواجد قائد جديد للأسود خلفا لوليد الركراكي المدرب الذي كتب التاريخ في قطر.

محمد وهبي الحاصل على لقب كأس العالم للشباب مع منتخب المغرب، سيقود طموحات وأحلام أسود الأطلس في كأس العالم 2026.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة بكأس العالم مع منتخبات البرازيل، وأسكتلندا، وهايتي وهى مجموعة مشابهة لمشاركته الشهيرة في كأس العالم 1998 بفرنسا.

كل المعطيات توحي بأن المغرب سيكون اسما صعبا في كأس العالم 2026، لكن هناك نقطة تهدد طموحاته وهذا ما سنستعرضه خلال التقرير التالي عبر FilGoal.com.

حمزة اشتيوي الإعلامي المغربي قال عبر FilGoal.com": "أرى أن حظوظ منتخب المغرب في تخطي دور المجموعات بكأس العالم قوية جدا لعدة معطيات: أولها أن هذه المجموعة تذكرنا بمجموعة منتخب المغرب في كأس العالم 1998 بوجود منتخب البرازيل ومنتخب اسكتلندا، وباختلاف واحد فقط، وهو وجود منتخب هايتي بدلا من النرويج، وهذا ما يمنح الأفضلية للمنتخب المغربي".

وأضاف "ثانيا: زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبا، وهذا ما يمنح منتخب المغرب فرصة تخطي دور المجموعات ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، إذا لم يتأهل ضمن أول مركزين في مجموعته".

وواصل "ثالثا: المنتخب المغربي أصبح يعرف طريق العالمية، وإذا حدث التجانس تحت قيادة محمد وهبي، وهذه هي النقطة الأهم، وإذا كان منتخب المغرب متجانسا فقد نجده مجددا في الدور نصف النهائي لكأس العالم".

وتابع "منتخب المغرب حينما تتوافر لديه الظروف يمكنه الوصول بعيدا، خاصة مع وجود كوكبة من المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى".

وأتم تصريحاته "أيضا علينا ألا ننسى أن منتخب المغرب هو بطل كأس العالم للشباب، وفاز على منتخبات كبيرة، كذلك في أولمبياد باريس حصد الميدالية البرونزية، لذلك الخبرات موجودة والجودة حاضرة، فقط نحتاج إلى التجانس والتوفيق".

التصريحات التي أدى بها الإعلامي المغربي وضح من خلالها النقطة الأخطر التي تقف عقبة في وجه منتخب المغرب، والأمر يتعلق هنا بتجانس العناصر خاصة بعد الإعلان عن القائمة النهاية التي اختارها محمد وهبي المدرب الجديد الذي تسلم مهمة تدريب أسود الأطلس من وليد الركراكي.

واستدعى وهبي يوسف بلعمري ظهير أيسر النادي الأهلي ضمن القائمة.

فيما استبعد سفيان بوفال جناح لوهافر الفرنسي، ليضم بدلا منه أيوب الميموني لاعب أينتراخت فرانكفورت.

وكذلك يغيب محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز، ويوسف النصيري مهاجم اتحاد جدة السعودي.

وجاء ضمن القائمة اللاعبون الذي شاركوا في مونديال 2022 ونجحوا في حصد المركز الرابع، ومن بينهم ياسين بونو، وأشرف حكيمي، وعز الدين أوناحي، وسفيان مرابط.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي) - منير المحمدي (نهضة بركان) - أحمد رضا التكناوتي (الجيش الملكي)

الدفاع: نصير مزراوي (مانشستر يونايتد) - أنس صلاح الدين (أيندهوفن) - يوسف بلعمري (الأهلي) - أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) - زكريا الواحدي (جينك البلجيكي) - شادي رياض (كريستال بالاس) - نايف أكرد (أولمبيك مارسيليا) - عيسى ديوب (فولام) - رضوان هلهال (ميشيلين البلجيكي)

الوسط: سفيان مرابط (ريال بيتيس) - نائل العيناوي (روما) - أيوب بوعدي (ليل الفرنسي) - سمير المرابط (ستراسبورج) - بلال الخنوس (شتوتجارت) - عز الدين أوناحي (جيرونا) - إسماعيل صيباري (أيندهوفن)

الهجوم: شمس الدين طالبي (سندرلاند) - سفيان رحيمي (العين) - عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني) - أيوب الكعبي (أولمبياكوس) - إبراهيم دياز (ريال مدريد) - جاسم ياسين (ستراسبورج) - أيوب الميموني (أينتراخت فرانكفورت)

فيما كشف عن 3 لاعبين على قائمة الاحتياطي، وهم المهدي الحرار (الرجاء المغربي) - أمين السباعي (أنجيه الفرنسي) - مروان سعدان (الفتح السعودي).

سجل المونديال

صاحب الألوان الحمراء والخضراء تاريخا طويلا في كأس العالم، إذ سيكون أمام المشاركة السابعة، كأكثر فريق عربي يتواجد في العرس العالمي إلى جانب السعودية وتونس، إذ تواجد 6 مرات في نسخ (1970 ، 1986، 1994، 1998، 2018، 2022).

وظهر منتخب المغرب لأول مرة في نهائيات كأس العالم عام 1970 بالمكسيك، وتحت قيادة المدرب بلاجوج فيدينيك بدأ "أسود الأطلس" المنافسات بمباراة صعبة أمام ألمانيا، إذ أجبروا الألمان بقيادة بيكنباور ومولر على التعادل طيلة 60 دقيقة، قبل أن تنتهي مواجهة بهدفين لهدف لصالح ألمانيا، وفي المباراة الثانية خسر المنتخب أمام بيرو 3-0، ثم تعادل مع بلغاريا بهدف لمثله.

فيما تعتبر نسخة المكسيك 1986 إحدى أبرز محطات منتخب المغرب، بعدما تمكن الوصول إلى الدور الثاني، كأول بلد إفريقي وعربي يحقق ذلك، وصنع الفريق الحدث بتأهله إلى ثمن النهائي متصدرا مجموعته، بعد التعادل سلبيا مع بولندا وإنجلترا، والفوز على البرتغال 3-1 بثنائية عبدالرزاق خيري وهدف عبدالكريم ميري.

وودع منتخب المغرب البطولة من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة من العملاق الألماني بهدف دون رد بعد أداء مشرف.

بعدما غاب الفريق المغربي عن نسخة 1990، تمكن من التواجد في نهائيات الولايات المتحدة الأميركية 1994، والتي حملت أسوأ مشاركة للمنتخب، إذ خسر كافة المباريات، أمام بلجيكا بهدف نظيف ومن السعودية 2-1 وبذات النتيجة ضد هولندا، ليودع المونديال متذيلا لمجموعته برصيد خال من النقاط.

عاد التوهج إلى الأسود في فرنسا بالنسخة الرابعة للمغرب في النهائيات، حيث كان على أعتاب التأهل إلى الدور الثاني بجدارة واستحقاق، بعدما تعادل مع النرويج 2-2 عن طريق هدفي مصطفى حاجي وعبدالجليل حدا الشهير بـ "كماتشو"، والخسارة ضد البرازيل بثلاثية نظيفة، ثم الفوز على اسكتلندا 3-0 بثنائية صلاح الدين بصير وهدف "كماتشو".

لكن مباراة البرازيل والنرويج المثيرة للجدل، أدت إلى خروج المغرب من مرحلة المجموعات، عندما شهدت آخر 10 دقائق من اللقاء تسجيل هدفين للنرويج في مرمى منتخب البرازيل الذي كان متقدما بهدف بيبيتو، لتنجح النرويج في خطف بطاقة التأهل الثانية وتبلغ دور الـ 16 بجانب البرازيل.

غاب أسود الأطلس عن 4 نسخ متتالية للمونديال، وانتظروا 20 عاما للعودة إلى العرس العالمي، بعدما استطاعوا الوصول إلى نهائيات روسيا 2018.

وعلى الرغم من الأسماء المميزة التي كانت في قائمة المغرب، إلا أن الفريق خرج بنقطة واحدة من 3 مباريات، بعدما بدأ البطولة بخسارة مخيبة أمام إيران 1-0، وبذات النتيجة ضد البرتغال، وتمكن من التعادل 2-2 مع إسبانيا.

وستظل كأس العالم قطر 2022 محفورة في ذاكرة الجماهير المغربية. فقد قادهم الأداء الاستثنائي إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ القارة الإفريقية، بالوصول إلى نصف نهائي أهم بطولة كروية في العالم. ورغم خسارتهم أمام فرنسا بقيادة ديدييه ديشامب بنتيجة 2-0 في نصف النهائي، فقد حظي المنتخب المغربي بإشادة عالمية واسعة بعد عروضه المذهلة أمام منافسين من العيار الثقيل.

وأوقعت القرعة المغرب في المجموعة السادسة، حيث استهل الفريق مشواره بتعادل سلبي ثمين أمام كرواتيا، وصيفة بطل نسخة 2018، قبل أن يحقق فوزا رائعا على بلجيكا – صاحبة الميدالية البرونزية في النسخة ذاتها – بنتيجة 2-0، ثم اختتم الدور الأول بانتصارٍ مستحق على كندا 2-1.

وفي الأدوار الإقصائية، واصل رجال وليد الركراكي تألقهم، فأطاحوا بإسبانيا بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي مثير استمر 120 دقيقة، قبل أن يحققوا فوزا تاريخيا على البرتغال بهدف نظيف في ربع النهائي.

وجاءت مباريات المجموعة الثالثة التي تضم: المغرب - البرازيل - اسكتلندا - هايتي كالتالي:

المجموعة الثالثة

البرازيل – المغرب – هايتي – اسكتلندا

الجولة الأولى

البرازيل × المغرب - 14 يونيو 2026 الساعة الواحدة فجرا.

هايتي × اسكتلندا - 14 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

البرازيل × هايتي - 20 يونيو 2026 الساعة واحدة فقجرا.

اسكتلندا × المغرب - 20 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

اسكتلندا × البرازيل - 25 يونيو 2026 الساعة الواحدة فجرا.

المغرب × هايتي - 25 يونيو 2026 الساعة الواحدة فجرا.