المصري يكشف موعد التدريب واستضافة المباريات على ملعبه الجديد

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 - 20:19

كتب : FilGoal

أخطر مسؤولو شركة وادي النيل للمقاولات، مجلس إدارة النادي المصري بموعد عودة الفريق للتدريب واستضافة المباريات بملعبه الجديد.

وتتولى شركة وادي النيل للمقاولات مسؤولية تنفيذ مشروع استاد النادي المصري الجديد.

وقال المصري في بيان عبر حسابه على فيسبوك: " تلقى كامل أبو علي رئيس النادي المصري تأكيدات من مسئولي شركة وادي النيل للمقاولات على الانتهاء من تنفيذ مشروع الاستاد بنهاية شهر أغسطس المقبل وهو الأمر الذي يعني استضافة مباريات المصري بالدوري بعد عدة جولات من بدء منافسات الموسم الجديد".

وكانت وزارة التخطيط، ومحافظة بورسعيد قد أعلنا تقدم دعما ماليا بقيمة 300 مليون جنيه، لتسريع وتيرة العمل ودعم مشروع استاد النادي المصري.

وأعلن أحمد رستم وزير التخطيط التصديق على صرف 200 مليون جنيه لدعم مشروع استاد النادي المصري.

كما أعلن إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد عن صرف مبلغ 100 مليون جنيه بصفة عاجلة دعما لمشروع استاد النادي المصري الجديد، بهدف تسريع وتيرة العمل ودفع معدلات التنفيذ خلال المرحلة الحالية.

يذكر أن المصري ضمن التأهل لنهائي بطولة كأس الرابطة وسيواجه إنبي في المباراة النهائية.

