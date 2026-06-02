تمهيدا لتدريب بنفيكا؟.. فولام يعلن رحيل ماركو سيلفا بعد 5 سنوات

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 - 19:39

كتب : FilGoal

انتهت رحلة المدرب البرتغالي ماركو سيلفا مع فولام بشكل رسمي.

وقضى سيلفا 5 سنوات في تدريب فولام قبل أن يرحل عن تدريب الفريق.

وأعلن نادي فولام مساء الثلاثاء رحيل مدربه ماركو سيلفا بنهاية الموسم الحالي، منهيا مسيرة استمرت خمسة أعوام.

رحيل سيلفا عن تدريب فولام جاء في الوقت الذي ارتبط فيه المدرب البرتغالي بتدريب نادي بنفيكا.

وذكرت صحيفة أبولا البرتغالية، أن ماركو سيلفا الخيار الأول لـ روي كوستا رئيس النادي لتولي تدريب فريق بنفيكا.

بعدما اقترب جوزيه مورينيو من تدريب نادي ريال مدريد.

وخلال فترة قيادته، توج سيلفا بلقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزية (تشامبيونشيب) موسم 2021-2022، بعدما سجل الفريق 110 أهداف، قبل أن يقوده للاستقرار في الدوري الممتاز وتحقيق عدة مراكز بمنتصف الجدول.

كما شهد عهده تحقيق أعلى رصيد نقاط لفولهام في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة عام 2025، إلى جانب بلوغ أربع مرات الدور ربع النهائي في مسابقات الكؤوس المحلية، والوصول لأول مرة إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

