ديشامب: عيب وحيد في الجيل الحالي لفرنسا.. و12 منتخبا يطمحون للفوز بكأس العالم

يرى ديديه ديشامب مدرب فرنسا، أن منتخب بلاده يعاني من عيب وحيد قبل خوض كأس العالم 2026.

وينطلق كأس العالم 11 يونيو الجاري ويستمر حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال ديشامب في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "العيب الوحيد الذي يمكنني الإشارة إليه عام 2026، هو أن جيل 2018 مر بالفعل بتجارب عامي 2014 في المونديال و2016 في يورو، أما الآن فلدي الكثير من اللاعبين الشباب ذوي الخبرة المحدودة في تلك المسابقات الكبرى."

وأضاف "من حيث المواهب الفردية، هناك قوة هجومية كبيرة ولدي الكثير من الخيارات، ولكن كرة القدم تعيدك إلى أرض الواقع إذا كنت تعتقد أنك قد وصلت بالفعل إلى القمة."

وأكمل "قميص المنتخب يجعل اللاعبين يتحملون المسؤولية ويلزمهم بتقديم أفضل ما لديهم."

وعن إمكانية منافسة فرنسا على التتويج باللقب، رد ديشامب "ارتفع سقف التوقعات بعدما حققنا اللقب 2018 ووصلنا للمباراة النهائية عام 2022، لذا يتوع مشجعونا أن تبقى فرنسا في المنافسة."

وتابع "نحن من بين 10 إلى 12 منتخب يمكنه الطموح بجدية للفوز بلقب كأس العالم."

ويتواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة إلى جانب السنغال، والعراق، والنرويج.

ويفتتح المنتخب الفرنسي مبارياته في كأس العالم بمواجهة السنغال يوم الثلاثاء 16 يونيو، في مباراة تعيد للأذهان المباراة الافتتاحية لمونديال 2002 والتي حقق خلالها أسود التيرانجا الفوز بهدف نظيف.

وعن تلك المواجهة، رد ديشامب "عام 2002 لم يكن اللاعبون قد ولدوا أو وصلوا إلى السن المناسب لفهم الأمر، لا وجود لهذا في الرياضة، الأمر أصبح من الماضي وفتحنا صفحة جديدة، والسنغال دولة كروية رائدة في إفريقيا."

وتوج ديشامب بكأس العالم كلاعب عام 1998 ومدرب عام 2018، لينضم لقائمة تضم ماريو زاجالو، وفرانز بيكنباور الذي توجوا بلقب المونديال كلاعب ومدرب.

وأوضح مدرب فرنسا "ما حدث عامي 1998 و2018 سيبقى محفورا في ذاكرتين، دوري تغير بين العامين ولكني كنت حاضرا في المرتين، كانتا تجربيتين ساحترني، ولكن المهم الآن هو ما سنفعله لاحقا."

وأردف "حققت الفوز بألقاب على مستوى الأندية ودوري أبطال أوروبا، ولكن لا شيء يضاهي لقب كأس العالم."

وعن مستقبله بعد كأس العالم، قال ديشامب "لقد شكل منتخب فرنسا مسار حياتي المهنية أكثر من أي شيء آخر على مدار 25 عاما، منهم 11 عاما كلاعب، و14 عاما كمدرب، لا تسألوني عما سافعله لاحقا، فلن أجد شيئا أفضل من المنتخب الفرنسي، لا أحد يعلم ما يخبئه المستقبل."

وسيرحل ديشامب عن قيادة منتخب فرنسا بعد كأس العالم بعد مسيرته امتدت لـ 14 عاما.