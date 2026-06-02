اتحاد الكرة: بيع 40 ألف تذكرة لودية مصر والبرازيل حتى الآن

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 - 18:35

كتب : محمد جمال

أكرم توفيق مع منتخب مصر أمام البرازيل

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن عدد التذاكر المباعة حتى الآن فيما يخص مباراة مصر والبرازيل الودية.

ويلعب الفراعنة ضد السليساو في ولاية أوهايو الأمريكية قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026.

وأعلن اتحاد الكرة بيع 40 ألف تذكرة لودية مباراة مصر أمام البرازيل حتى الآن.

استاد هنتنجتون بانك في ولاية أوهايو الأمريكية الذي يحتضن المباراة يتسع إلى 67 ألف متفرج.

ووصلت بعثة منتخب البرازيل الولايات المتحدة تمهيدا لمواجهة منتخب مصر وديا السبت المقبل، قبل أيام من كأس العالم.

وبدأت استعدادات البرازيل بالفوز على بنما بنتيجة 6-2 قبل أيام في ملعب ماراكانا.

فيما بدأت استعدادات منتخب مصر بالفوز في مباراة ودية أمام روسيا بهدف دون مقابل يوم الخميس على استاد القاهرة.

وغادرت بعثة منتخب مصر القاهرة يوم السبت إلى أوهايو الأمريكية استعدادا لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو.

مواجهة البرازيل ستكون في تمام السادسة مساء بتوقيت أوهايو (الواحدة فجر 7 يونيو بتوقيت مصر).

وتذاع المباراة عبر قنوات أبو ظبي الرياضية وأون سبورت.

ومن المنتظر أن تطير بعثة المنتخب يوم 7 من أوهايو إلى سبوكين مقر المعسكر الدائم للمنتخب في كأس العالم.

ويقام كأس العالم يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة رفقة المغرب وهايتي وأسكتلندا.

فيما يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

