جمعة مشهور لـ في الجول: جددت تعاقدي مع طلائع الجيش لموسم جديد

كشف جمعة مشهور مدرب نادي طلائع الجيش عن استمراره في مهمته بعد تجديد تعاقده.

وتولى جمعة مشهور تدريب طلائع الجيش قبل ختام المرحلة الأولى من الموسم المنصرم لمسابقة الدوري.

وقال جمعة مشهور مدرب طلائع الجيش لـFilGoal.com : "جددت تعاقدي مع طلائع الجيش حتى نهاية الموسم المقبل 2026-2027".

وتولى جمعة مشهور تدريب طلائع الجيش خلفا لهيثم شعبان.

ونجح مشهور في مهمة بقاء نادي طلائع الجيش بمسابقة الدوري.

واختتم نادي طلائع الجيش مسابقة الدوري في المركز التاسع برصيد 37 نقطة من مجموع 14 فريق بمجموعة الهبوط.

وقاد جمعة مشهور نادي طلائع الجيش في 32 مباراة، وفاز في 15 وتعادل في 7 وخسر 10 مباريات.

وكانت أبرز المباريات لمشهور عندما قاد طلائع الجيش للفوز على الأهلي 2-1 في ختام الدور الأول.