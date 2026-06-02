جمعة مشهور لـ في الجول: جددت تعاقدي مع طلائع الجيش لموسم جديد

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 - 18:15

كتب : رضا السنباطي

جمعة مشهور

كشف جمعة مشهور مدرب نادي طلائع الجيش عن استمراره في مهمته بعد تجديد تعاقده.

وتولى جمعة مشهور تدريب طلائع الجيش قبل ختام المرحلة الأولى من الموسم المنصرم لمسابقة الدوري.

وقال جمعة مشهور مدرب طلائع الجيش لـFilGoal.com : "جددت تعاقدي مع طلائع الجيش حتى نهاية الموسم المقبل 2026-2027".

أخبار متعلقة:
جمعة مشهور: الهدف المبكر في الأهلي أضرنا أكثر مما أفادنا لهذا السبب جمعة مشهور يخلف هيثم شعبان في تدريب طلائع الجيش دوري المحترفين - جمعة مشهور مديرا فنيا لنادي وي دوري المحترفين - جمعة مشهور يرحل عن تدريب الإنتاج الحربي

وتولى جمعة مشهور تدريب طلائع الجيش خلفا لهيثم شعبان.

ونجح مشهور في مهمة بقاء نادي طلائع الجيش بمسابقة الدوري.

واختتم نادي طلائع الجيش مسابقة الدوري في المركز التاسع برصيد 37 نقطة من مجموع 14 فريق بمجموعة الهبوط.

وقاد جمعة مشهور نادي طلائع الجيش في 32 مباراة، وفاز في 15 وتعادل في 7 وخسر 10 مباريات.

وكانت أبرز المباريات لمشهور عندما قاد طلائع الجيش للفوز على الأهلي 2-1 في ختام الدور الأول.

طلائع الجيش الدوري المصري جمعة مشهور
نرشح لكم
آدم كايد يعتذر عن عدم خوض وديتي فلسطين ضد قيرجستان خبر في الجول – رحيل عبد المنصف وأحمد سمير عن البنك الأهلي خبر في الجول – مودرن سبورت يتفق مع رضا شحاتة لتدريب الفريق خبر في الجول – عبد الحفيظ يجتمع مع لجنة الكشافين لبحث آليات العمل في الموسم الجديد خبر في الجول – عموتة يدخل ضمن قائمة المرشحين لتدريب الأهلي في الجول يكشف كواليس رحيل وليد صلاح الدين عن الأهلي تحديد موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين إنبي والمصري خبر في الجول – سموحة يتوصل لاتفاق لضم شيكويدي
أخر الأخبار
قائمة كأس العالم - خوسانوف و"بطل مواجهة مصر" على رأس اختيارات كانافارو لمنتخب أوزبكستان 18 دقيقة | في المونديال
طائرة - "واحدة من أصعب لحظات حياتي".. أيسل نديم تعلن رحيلها عن صفوف الزمالك 47 دقيقة | كرة طائرة
اتحاد الكرة: بيع 40 ألف تذكرة لودية مصر والبرازيل حتى الآن 58 دقيقة | في المونديال
جمعة مشهور لـ في الجول: جددت تعاقدي مع طلائع الجيش لموسم جديد ساعة | الدوري المصري
Gaming - إطلاق طور جديد من EA Sports في FC 26 بتواجد 48 منتخبا 2 ساعة | Gamers
منتخب البرازيل يصل الولايات المتحدة تمهيدا لملاقاة مصر قبل كأس العالم 2 ساعة | في المونديال
آدم كايد يعتذر عن عدم خوض وديتي فلسطين ضد قيرجستان 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – رحيل عبد المنصف وأحمد سمير عن البنك الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 4 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا
/articles/530181/جمعة-مشهور-لـ-في-الجول-جددت-تعاقدي-مع-طلائع-الجيش-لموسم-جديد