آدم كايد يعتذر عن عدم خوض وديتي فلسطين ضد قيرجستان

اعتذر آدم كايد لاعب الزمالك عن عدم خوض وديتي منتخب بلاده فلسطين ضد قيرجستان.

وأوضح المركز الإعلامي للنادي أن كايد اعتذر بسبب ظروف عائلية طارئة وغادر معسكر المنتخب.

ومن المقرر أن يواجه منتخب فلسطين منافسه قيرجستان يوم 6 يونيو ثم ستقام مباراة أخرى بينهما يوم 9 من الشهر ذاته.

وتقام المباراتين في إطار الاستعداد لنهائيات كأس آسيا 2027.

ويتواجد منتخب فلسطين في المجموعة الأولى رفقة الكويت وعمان والسعودية.

وانضم كايد إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بريدا الهولندي.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما مع الزمالك في 31 مباراة خلال الموسم في جميع البطولات وسجل هدفا وصنع مثله في 1507 دقيقة لعب.

وتوج كايد مع الزمالك ببطولة الدوري المصري للمرة الـ 15 في تاريخ القلعة البيضاء.