محمد السيد: لهذا السبب احتفلت بطريقة مستفزة أمام جمهور المغرب

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 - 16:26

كتب : FilGoal

محمد السيد - مصر للناشين

كشف محمد السيد "ديزل" لاعب منتخب مصر للناشئين سبب احتفاله ضد جمهور المغرب.

وفازت مصر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على المغرب بهدفين دون رد.

وقال السيد للصحفيين: "الحمد لله على الحصول على المركز الثالث، لكن كان هدفنا التتويج بكأس أمم إفريقيا للناشئين، سنركز الآن على كأس العالم".

وأضاف "درسنا منتخب المغرب القوي بشكل جيد وتمكنا من تنفيذ التعليمات، أشكر الجهاز الفني وعائلاتنا على تقديمهم الدعم لنا".

وأوضح "احتفالي المستفز لجمهور المغرب؟ تعرضت للسباب في المباراة الماضية من قبل جمهور المغرب ولذلك احتفلت بهذه الطريقة لتوصيل أنني لا أسمعكم".

وأتم "لم نركز مع الحكم الذي كان ضدنا كثيرا بقراراته، إذا ركزنا معه كنا سنخرج من المباراة ذهنيا، نفذنا تعليمات المدرب بالتركيز على المباراة فقط".

وحصل منتخب مصر للناشئين على المركز الثالث في بطولة إفريقيا تحت 17 عاما.

وأنهى منتخب مصر البطولة ضمن أول 3 مراكز للمرة الأولى منذ عام 1997 في النسخة التي توجت بها باللقب.

