أس: ريال مدريد يقترب من حسم صفقة كوناتي

أفادت جريدة أس بأن ريال مدريد اقترب من حسم صفقة ضم إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول السابق.

ورحل المدافع الفرنسي عن صفوف ليفربول بنهاية عقده هذا الموسم.

وأوضح التقرير أن فلورنتينو بيريز يقترب من إتمام التعاقد مع كوناتي بعقد لمدة 4 مواسم مع خيار التمديد لعام إضافي.

وأضاف التقرير أن جوزيه مورينيو المدرب القادم المحتمل لريال مدريد يرى الصفقة بشكل إيجابي.

المدافع الدولي الفرنسي البالغ 27 عاماً أصبح خارج حسابات ليفربول بعد فشل مفاوضات تجديد عقده.

اللاعب يملك أيضاً عروضاً من بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وعدد كبير من أندية الدوري الإنجليزي، لكن ريال مدريد يسرّع لإتمام الصفقة، حسب التقرير.

وسيشارك كوناتي مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026.

كوناتي انضم إلى ليفربول في 2021 قادما من لايبزيج.

وشارك كوناتي في 183 مباراة بقميص ليفربول وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 4 آخرين.

وخلال الموسم المنقضي لعب كوناتي 51 مباراة بقميص ليفربول وسجل هدفين.

وتوج كوناتي مع ليفربول خلال 5 مواسم بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس المجتمع الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية مرتين.