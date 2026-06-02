دانتي يعتزل كرة القدم.. ويتولى تدريب رديف بايرن

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 - 14:04

كتب : FilGoal

دانتي لاعب نيس

أعلن البرازيلي دانتي مدافع نيس اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم المنصرم.

وأفاد نادي نيس عبر موقعه: "بعد عشرة مواسم بقميص نيس، خاض دانتي آخر مباراة في مسيرته الاحترافية يوم الجمعة الماضي، وذلك في إياب الملحق الذي انتهى بفوز فريقه على سانت إيتيان".

وأضاف "منذ وصوله إلى نيس عام 2016، ترك القائد التاريخي للفريق بصمة خالدة في تاريخ النادي بفضل قيادته واحترافيته واستمراريته ووفائه لألوان الفريق".

وتابع النادي الفرنسي "خلال عشر سنوات، أصبح أكثر من مجرد لاعب، فقد تحول إلى رمز وقدوة وشخصية بارزة وأحد أساطير نادي نيس".

وسيتولى دانتي تدريب فريق رديف بايرن ميونيخ في الموسم المقبل، وفقا للنادي البافاري.

وسبق لدانتي اللعب بصفوف بايرن ميونيخ لمدة 3 مواسم خلال الفترة ما بين 2012 وحتى 2015.

صاحب الـ42 عاما كان زميلا لمحمد عبد المنعم بخط دفاع نيس.

ولعب دانتي مع نيس منذ 2016 بعد أن انضم إليه قادما من فولفسبورج.

وشارك دانتي منذ بداية الموسم بقميص نيس في 19 مباراة وصنع هدفا.

وحصل اللاعب خلال الفترة الماضية على رخص التدريب المناسبة ليبدأ مسيرته التدريبية مباشرة عقب اعتزال كرة القدم.

