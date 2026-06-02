قائمة الأردن – عودة الفاخوري والتعمري على رأس الاختيارات النهائية لـ كأس العالم
الثلاثاء، 02 يونيو 2026 - 13:28
كتب : FilGoal
أعلن جمال سلامي المدير الفني لمنتخب الأردن قائمة النشامى النهائية لكأس العالم 2026.
وضمت القائمة الأولية 30 لاعبا قبل أن يتم تقليصها لـ26 لاعبا.
وشهدت القائمة تواجد عودة الفاخوري لاعب بيراميدز.
بينما يغيب يزن النعيمات بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وجاءت قائمة الأردن كالآتي:
حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى – عبد الله الفاخوري – نور بني عطية
خط الدفاع: عبد الله نصيب – يزن العرب – حسام أبو الذهب – محمد أبو النادي – سليم عبيد – سعيد الروسان – إحسان حداد – أنس بدوي
خط الوسط: مهند أبو طه – محمد أبو حشيش – إبراهيم سعادة – عامر جاموس – نزار الرشدان – نور الروابدة – رجائي عايد – محمد الداوود – محمد مرضي
خط الهجوم: موسى التعمري – إبراهيم صبرة – عودة الفاخوري – محمد أبو زريق – علي عزايزة – علي علوان
ويقع منتخب الأردن في المجموعة العاشرة لكأس العالم بجانب كل من الأرجنتين والجزائر والنمسا.