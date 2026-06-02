بايرن يتحرك من أجل ضم إسماعيل صيباري

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 - 12:46

كتب : FilGoal

صيباري - المغرب - السنغال

بدأ نادي بايرن ميونيخ مفاوضاته مع المغربي إسماعيل صيباري جناح أيندهوفن من أجل ضمه هذا الصيف، وفقا لفابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وأوضح رومانو أن المفاوضات انطلقت بعد تعثر صفقة أنتوني جوردون لاعب وسط نيوكاسل يونايتد الذي انتقل إلى برشلونة قبل أيام.

ويحظى صيباري بتقدير داخل النادي البافاري، وينتظر بايرن معرفة القيمة المالية المطلوبة من بي إس في آيندهوفن.

أخبار متعلقة:
رومانو: ليفربول يتوصل لاتفاق مبدئي مع إيراولا تشيلسي يعلن قميصه الجديد لموسم 2026-2027 قائمة قطر - تواجد الهيدوس وعفيف.. وغياب سوريا عن الاختيارات النهائية لـ كأس العالم النمسا تفوز على تونس وديا استعدادا لـ كأس العالم

من جانبه، يُبدي إسماعيل صيباري رغبة كبيرة في الانضمام إلى بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسب رومانو.

في الوقت نفسه، ذكرت جريدة بيلد أنه من غير المرجح أن يكون انتقال إسماعيل صيباري إلى بايرن ميونيخ صفقة منخفضة التكلفة.

ففي حال قرر بايرن ميونخ التعاقد مع لاعب أيندهوفن، فمن المتوقع أن يطلب النادي الهولندي مبلغاً كبيراً مقابل التخلي عنه، نظراً لأهميته داخل الفريق وتطوره اللافت في المواسم الأخيرة.

ويمتد عقد الدولي المغربي مع أيندهوفن حتى صيف 2028.

ويستعد صيباري للمشاركة مع منتخب المغرب في كأس العالم 2026 هذا الشهر.

بايرن ميونيخ أيندهوفن إسماعيل صيباري
نرشح لكم
خبر في الجول – سموحة يتوصل لاتفاق لضم شيكويدي رومانو: موناكو قرر ضم فاتي بشكل نهائي تقرير: برناردو سيلفا على استعداد للانتظار حتى يحسم برشلونة قرار ضمه موندو ديبورتيفو: برشلونة قدم عرضا رسميا لضم ألفاريز مقابل 100 مليون يورو أبولا: خلاف في المفاوضات بين ماركو سيلفا وبنفيكا.. وفولام يقدم عرضا ماليا أكبر "بصمة ستبقى في الذاكرة".. نيوم يعلن رحيل أحمد حجازي فوت ميركاتو: اتحاد جدة مهتم بالتعاقد مع كوناتي تقرير: موناكو مهتم بضم كاسادو.. واللاعب لم يحسم قراره
أخر الأخبار
قائمة الأردن – عودة الفاخوري والتعمري على رأس الاختيارات النهائية لـ كأس العالم 18 دقيقة | في المونديال
قائمة غانا – سيمينيو وإنياكي ويليامز على رأس الاختيارات لـ كأس العالم 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة تركيا - جولر ويلديز في الاختيارات النهائية لـ كأس العالم.. واستبعاد مدافع الهلال 51 دقيقة | في المونديال
بايرن يتحرك من أجل ضم إسماعيل صيباري ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – مودرن سبورت يتفق مع رضا شحاتة لتدريب الفريق ساعة | الدوري المصري
رومانو: ليفربول يتوصل لاتفاق مبدئي مع إيراولا ساعة | الدوري الإنجليزي
من ملعب السلة إلى كرة القدم.. تأثير "التايم أوت" على اللعبة والظهور في كأس العالم ساعة | في المونديال
قائمة السنغال - ماني وميندي وسار على رأس الاختيارات النهائية في كأس العالم ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 4 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا
/articles/530167/بايرن-يتحرك-من-أجل-ضم-إسماعيل-صيباري