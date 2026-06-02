بايرن يتحرك من أجل ضم إسماعيل صيباري

بدأ نادي بايرن ميونيخ مفاوضاته مع المغربي إسماعيل صيباري جناح أيندهوفن من أجل ضمه هذا الصيف، وفقا لفابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وأوضح رومانو أن المفاوضات انطلقت بعد تعثر صفقة أنتوني جوردون لاعب وسط نيوكاسل يونايتد الذي انتقل إلى برشلونة قبل أيام.

ويحظى صيباري بتقدير داخل النادي البافاري، وينتظر بايرن معرفة القيمة المالية المطلوبة من بي إس في آيندهوفن.

من جانبه، يُبدي إسماعيل صيباري رغبة كبيرة في الانضمام إلى بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسب رومانو.

في الوقت نفسه، ذكرت جريدة بيلد أنه من غير المرجح أن يكون انتقال إسماعيل صيباري إلى بايرن ميونيخ صفقة منخفضة التكلفة.

ففي حال قرر بايرن ميونخ التعاقد مع لاعب أيندهوفن، فمن المتوقع أن يطلب النادي الهولندي مبلغاً كبيراً مقابل التخلي عنه، نظراً لأهميته داخل الفريق وتطوره اللافت في المواسم الأخيرة.

ويمتد عقد الدولي المغربي مع أيندهوفن حتى صيف 2028.

ويستعد صيباري للمشاركة مع منتخب المغرب في كأس العالم 2026 هذا الشهر.