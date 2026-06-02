خبر في الجول – عبد الحفيظ يجتمع مع لجنة الكشافين لبحث آليات العمل في الموسم الجديد
الثلاثاء، 02 يونيو 2026 - 11:49
كتب : FilGoal
اجتمع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي مع لجنة الكشافين.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الاجتماع مع لجنة الكشافين بالنادي كان من أجل توزيع مهام العمل وسياسة التعامل مع اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي خلال الفترة المقبلة.
ويتولى التونسي أنيس بوجلبان إدارة الكشافين في النادي.
وسبق لبوجلبان تدريب الصفاقسي التونسي واتحاد بن قردان.
وكان بوجلبان قد قاد تدريب المصري خلال الفترة من فبراير حتى مايو 2025، لعب خلالهم 10 مباريات.
وخلال مسيرته كلاعب سبق لصاحب الـ 47 عاما أن لعب بصفوف الأهلي خلال موسمين.
وأنهى بوجلبان مسيرته كلاعب بصفوف الإفريقي التونسي في عام 2010.
نرشح لكم
خبر في الجول – عموتة يدخل ضمن قائمة المرشحين لتدريب الأهلي في الجول يكشف كواليس رحيل وليد صلاح الدين عن الأهلي تحديد موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين إنبي والمصري خبر في الجول – سموحة يتوصل لاتفاق لضم شيكويدي كامل أبو علي: أتمنى حضور جماهير المصري بعشرة أضعاف العدد في نهائي كأس الرابطة لمواجهة المصري.. إنبي إلى نهائي كأس الرابطة بالفوز على وادي دجلة مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد انتهت كأس العاصمة - وادي دجلة (0)-(1) إنبي.. الفريق البترولي للنهائي