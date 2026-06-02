خبر في الجول – عبد الحفيظ يجتمع مع لجنة الكشافين لبحث آليات العمل في الموسم الجديد

اجتمع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي مع لجنة الكشافين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاجتماع مع لجنة الكشافين بالنادي كان من أجل توزيع مهام العمل وسياسة التعامل مع اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي خلال الفترة المقبلة.

ويتولى التونسي أنيس بوجلبان إدارة الكشافين في النادي.

وسبق لبوجلبان تدريب الصفاقسي التونسي واتحاد بن قردان.

وكان بوجلبان قد قاد تدريب المصري خلال الفترة من فبراير حتى مايو 2025، لعب خلالهم 10 مباريات.

وخلال مسيرته كلاعب سبق لصاحب الـ 47 عاما أن لعب بصفوف الأهلي خلال موسمين.

وأنهى بوجلبان مسيرته كلاعب بصفوف الإفريقي التونسي في عام 2010.