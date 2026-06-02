حسين عبد اللطيف: حققنا أهدافنا في بطولة أمم إفريقيا للناشئين

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 - 11:31

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

عبر حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا عن فخره بما قدمه لاعبوه في مشوارهم بكأس الأمم الإفريقية.

وذلك بعد التتويج بالميدالية البرونزية، عقب الفوز على المنتخب المغربي صاحب الأرض بنتيجة 2-0 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقال عبد اللطيف عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "حققنا هدفنا الأول بالتأهل لنهائيات كأس العالم، وكان هدفنا التالي هو التواجد بين الأربعة الكبار وتحقيق ميدالية".

وأضاف "خاننا التوفيق في ركلات الترجيح أمام تنزانيا بالدور نصف النهائي، لكن التتويج بالميدالية البرونزية على حساب حامل اللقب، وصاحب الأرض إنجاز كبير".

وتابع "حققنا الميدالية الثانية في تاريخ مشاركات منتخب مصر للناشئين بالبطولة، والأولى منذ 29 عامًا".

وأنهى منتخب مصر البطولة ضمن أول 3 مراكز للمرة الأولى منذ عام 1997 في النسخة التي توجت بها باللقب.

وحصل محمد عبيد حارس مرمى منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وكانت كل من مصر والمغرب قد ضمنا التأهل لكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والذي سيقام في قطر خلال العام الجاري.

وسيلتقي منتخب تنزانيا مع السنغال في نهائي البطولة مساء الثلاثاء.

