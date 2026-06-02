في الجول يكشف كواليس رحيل وليد صلاح الدين عن الأهلي

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 - 11:23

كتب : FilGoal

وليد صلاح الدين

استقر النادي الأهلي على توجيه الشكر إلى وليد صلاح الدين مدير الكرة للفريق بعد الاقتراب من تعيين وائل جمعة.

وكان FilGoal.com علم في وقت سابق أن الأهلي في مفاوضات متقدمة مع وائل جمعة لتولي منصب مدير الكرة وحدث تقارب كبير في وجهات النظر بين الطرفين.

ويكشف FilGoal.com كواليس رحيل وليد صلاح الدين عن الأهلي.

أخبار متعلقة:
كرة يد – نادي برقان الكويتي يعلن ضم ثلاثي الأهلي مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة طلبات وائل جمعة للعمل كمدير للكرة مصدر من الأهلي لـ في الجول: موقفنا قوي أمام حكم فيفا لمدرب حراس المرمى السابق فيفا يعلن إلزام الأهلي بدفع مستحقات مدرب حراس المرمى السابق للفريق

دعا سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي نظيره وليد صلاح الدين مدير الكرة للفريق إلى اجتماع في النادي، وأبلغه أن النادي يكن له كل التقدير والاحترام وأنه أحد أبناء النادي المخلصين وبذل أقصى ما لديه خلال فترة عمله.

ويرى النادي أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تجديد الدماء، وأن توجيه الشكر له لا يقلل من كفاءته وقدراته وعلى ذلك تم توجيه الشكر له.

وتولى وليد صلاح الدين مهام عمله في سبتمبر من العام الماضي في جهاز عماد النحاس وقتها.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com في وقت سابق: "وائل جمعة لم يناقش أي تفاصيل مع النادي حول طلباته حتى الآن كما تردد ليشغل منصب مدير الكرة".

وأتم "هناك توافق بين الطرفين على تذليل أي عقبات من أجل نجاح المهمة".

وتولى وائل جمعة منصب مدير الكرة للأهلي في وقت سابق واستقال في 2015.

وعمل وائل جمعة من قبل كمدير لمنتخب مصر في الجهاز الفني للبرتغالي كارلوس كيروش مع الفراعنة.

ويشغل وليد صلاح الدين الآن منصب مدير الكرة في الأهلي.

وأنهى الأهلي الدوري المصري في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

وتأهل الأهلي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد تأهل بيراميدز الوصيف والزمالك المتوج بالدوري إلى دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سيد عبد الحفيظ وليد صلاح الدين
نرشح لكم
خبر في الجول – عبد الحفيظ يجتمع مع لجنة الكشافين لبحث آليات العمل في الموسم الجديد خبر في الجول – عموتة يدخل ضمن قائمة المرشحين لتدريب الأهلي تحديد موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين إنبي والمصري خبر في الجول – سموحة يتوصل لاتفاق لضم شيكويدي كامل أبو علي: أتمنى حضور جماهير المصري بعشرة أضعاف العدد في نهائي كأس الرابطة لمواجهة المصري.. إنبي إلى نهائي كأس الرابطة بالفوز على وادي دجلة مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد انتهت كأس العاصمة - وادي دجلة (0)-(1) إنبي.. الفريق البترولي للنهائي
أخر الأخبار
رومانو: ليفربول يتوصل لاتفاق مبدئي مع إيراولا 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
من ملعب السلة إلى كرة القدم.. تأثير "التايم أوت" على اللعبة والظهور في كأس العالم 18 دقيقة | في المونديال
قائمة السنغال - ماني وميندي وسار على رأس الاختيارات النهائية في كأس العالم 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – عبد الحفيظ يجتمع مع لجنة الكشافين لبحث آليات العمل في الموسم الجديد 46 دقيقة | الدوري المصري
تشيلسي يعلن قميصه الجديد لموسم 2026-2027 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – عموتة يدخل ضمن قائمة المرشحين لتدريب الأهلي 58 دقيقة | الدوري المصري
حسين عبد اللطيف: حققنا أهدافنا في بطولة أمم إفريقيا للناشئين ساعة | منتخب مصر
سلمان الفرج يلحق بـ حجازي خارج نيوم ساعة | سعودي في الجول
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 4 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا
/articles/530158/في-الجول-يكشف-كواليس-رحيل-وليد-صلاح-الدين-عن-الأهلي