في الجول يكشف كواليس رحيل وليد صلاح الدين عن الأهلي

استقر النادي الأهلي على توجيه الشكر إلى وليد صلاح الدين مدير الكرة للفريق بعد الاقتراب من تعيين وائل جمعة.

وكان FilGoal.com علم في وقت سابق أن الأهلي في مفاوضات متقدمة مع وائل جمعة لتولي منصب مدير الكرة وحدث تقارب كبير في وجهات النظر بين الطرفين.

ويكشف FilGoal.com كواليس رحيل وليد صلاح الدين عن الأهلي.

دعا سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي نظيره وليد صلاح الدين مدير الكرة للفريق إلى اجتماع في النادي، وأبلغه أن النادي يكن له كل التقدير والاحترام وأنه أحد أبناء النادي المخلصين وبذل أقصى ما لديه خلال فترة عمله.

ويرى النادي أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تجديد الدماء، وأن توجيه الشكر له لا يقلل من كفاءته وقدراته وعلى ذلك تم توجيه الشكر له.

وتولى وليد صلاح الدين مهام عمله في سبتمبر من العام الماضي في جهاز عماد النحاس وقتها.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com في وقت سابق: "وائل جمعة لم يناقش أي تفاصيل مع النادي حول طلباته حتى الآن كما تردد ليشغل منصب مدير الكرة".

وأتم "هناك توافق بين الطرفين على تذليل أي عقبات من أجل نجاح المهمة".

وتولى وائل جمعة منصب مدير الكرة للأهلي في وقت سابق واستقال في 2015.

وعمل وائل جمعة من قبل كمدير لمنتخب مصر في الجهاز الفني للبرتغالي كارلوس كيروش مع الفراعنة.

ويشغل وليد صلاح الدين الآن منصب مدير الكرة في الأهلي.

وأنهى الأهلي الدوري المصري في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

وتأهل الأهلي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد تأهل بيراميدز الوصيف والزمالك المتوج بالدوري إلى دوري أبطال إفريقيا.