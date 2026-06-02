الشباب يعلن تمديد عقد كاراسكو

أعلن نادي الشباب تمديد عقد البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح الفريق حتى عام 2027.

ويحصل البلجيكي على راتب يصل إلى 14 مليون دولار خلال موسمه الأخير.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن عقد كان يتضمن بندًا ينصُّ على تمديده تلقائيًّا عامًا إضافيًّا في حال خوضه أكثر من 50% من مباريات موسمه الأخير، وهو ما تم في فبراير الماضي.

وانضم اللاعب - 32 عامًا - إلى الشباب صيف 2023 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وذلك بعقد يمتدُّ 3 أعوام.

وخلال الموسم الماضي لعب كاراسكو بقميص الليوث 32 مباراة في مختلف المسابقات.

نجح خلالها في تسجيل 20 هدفًا، وتقديم 9 تمريرات حاسمة.