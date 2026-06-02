ثاني أفضل إنجاز.. مصر تفوز على المغرب وتحصل على برونزية كأس أمم إفريقيا للناشئين

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 - 00:14

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

حصل منتخب مصر للناشئين على المركز الثالث في بطولة إفريقيا تحت 17 عاما.

وفازت مصر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على المغرب بهدفين دون رد.

وأنهى منتخب مصر البطولة ضمن أول 3 مراكز للمرة الأولى منذ عام 1997 في النسخة التي توجت بها باللقب.

أخبار متعلقة:
حمزة عبد الكريم جديد؟.. في الجول يكشف تفاصيل اقتراب ناشئ الأهلي من ليفانتي الإسباني أمم إفريقيا للناشئين - موعد مباراة مصر ضد المغرب.. والقناة الناقلة أمم إفريقيا للناشئين - السنغال تقصي المغرب وتتأهل للنهائي أمام تنزانيا أمم إفريقيا للناشئين - ركلات الترجيح تمنع مصر من الوصول للنهائي أمام تنزانيا

مصر تقدمت بالهدف الأول عن طريق محمد السيد في الدقيقة 33 بعرضية ذهبت مباشرة إلى الشباك وخادعت الحارس وسكنت المرمى.

وكاد أمير أبو العز أن يسجل الهدف الثاني بالدقيقة 43 ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

في الشوط الثاني أضاف أحمد بشير الهدف الثاني لمصر برأسية ولكن الحكم أغلى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود لمسة يد.

وعقب الهدف أهدر لاعبو الفريقين عدة فرص للتسجيل، إذ تألق محمد عبيد حارس مصر.

كما كاد أمير أبو العز أن يسجل بتسديدة أرضية تصدى لها حارس المغرب.

وشهدت الدقيقة 97 مطالبة بركلة جزاء لصالح المغرب، ذهب الحكم ليراجعها عن طريق تقنية الفيديو بعد طلب من منتخب المغرب كما تنص لائحة البطولة، ولكنه أمر باستئناف اللعب.

وبالدقيقة 101 سجل أحمد بشير هدف تأكيد الفوز لمصر بعد تمريرة من سيف كريم لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وحصل محمد عبيد حارس مرمى منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وكانت كل من مصر والمغرب قد ضمنا التأهل لكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والذي سيقام في قطر خلال العام الجاري.

وسيلتقي منتخب تنزانيا مع السنغال في نهائي البطولة مساء اليوم الثلاثاء.

المغرب مصر كأس أمم إفريقيا للناشئين
نرشح لكم
مواعيد مباريات الثلاثاء 2 يونيو.. ودية لمنافس مصر ونهائي أمم إفريقيا للناشئين تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم انتهت أمم إفريقيا للناشئين - مصر (2)-(0) المغرب تشكيل مصر للناشين - أمير أبو العز أساسي لأول مرة ضد المغرب عزام: فيفا يراجع مصروفات اتحاد الكرة 3 مرات سنويا.. وكل "مليم" مسند بالورق منتخب مصر يخوض مرانه الأول في أمريكا قبل مواجهة مصر.. البرازيل تكتسح بنما بسداسية وديا الدرندلي: بعثة مصر في أمريكا تسير بشكل رائع.. وبعض المسافرين سيعودون عقب مواجهة البرازيل
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الثلاثاء 2 يونيو.. ودية لمنافس مصر ونهائي أمم إفريقيا للناشئين 3 دقيقة | في المونديال
ثاني أفضل إنجاز.. مصر تفوز على المغرب وتحصل على برونزية كأس أمم إفريقيا للناشئين 10 ساعة | منتخب مصر
النمسا تفوز على تونس وديا استعدادا لـ كأس العالم 11 ساعة | الكرة الأوروبية
تحديد موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين إنبي والمصري 11 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – سموحة يتوصل لاتفاق لضم شيكويدي 11 ساعة | الدوري المصري
كامل أبو علي: أتمنى حضور جماهير المصري بعشرة أضعاف العدد في نهائي كأس الرابطة 12 ساعة | الكرة المصرية
قائمة قطر - تواجد الهيدوس وعفيف.. وغياب سوريا عن الاختيارات النهائية لـ كأس العالم 12 ساعة | في المونديال
تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم 12 ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد
/articles/530154/ثاني-أفضل-إنجاز-مصر-تفوز-على-المغرب-وتحصل-على-برونزية-كأس-أمم-إفريقيا-للناشئين