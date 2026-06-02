ثاني أفضل إنجاز.. مصر تفوز على المغرب وتحصل على برونزية كأس أمم إفريقيا للناشئين

حصل منتخب مصر للناشئين على المركز الثالث في بطولة إفريقيا تحت 17 عاما.

وفازت مصر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على المغرب بهدفين دون رد.

وأنهى منتخب مصر البطولة ضمن أول 3 مراكز للمرة الأولى منذ عام 1997 في النسخة التي توجت بها باللقب.

مصر تقدمت بالهدف الأول عن طريق محمد السيد في الدقيقة 33 بعرضية ذهبت مباشرة إلى الشباك وخادعت الحارس وسكنت المرمى.

وكاد أمير أبو العز أن يسجل الهدف الثاني بالدقيقة 43 ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

في الشوط الثاني أضاف أحمد بشير الهدف الثاني لمصر برأسية ولكن الحكم أغلى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود لمسة يد.

وعقب الهدف أهدر لاعبو الفريقين عدة فرص للتسجيل، إذ تألق محمد عبيد حارس مصر.

كما كاد أمير أبو العز أن يسجل بتسديدة أرضية تصدى لها حارس المغرب.

وشهدت الدقيقة 97 مطالبة بركلة جزاء لصالح المغرب، ذهب الحكم ليراجعها عن طريق تقنية الفيديو بعد طلب من منتخب المغرب كما تنص لائحة البطولة، ولكنه أمر باستئناف اللعب.

وبالدقيقة 101 سجل أحمد بشير هدف تأكيد الفوز لمصر بعد تمريرة من سيف كريم لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وحصل محمد عبيد حارس مرمى منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وكانت كل من مصر والمغرب قد ضمنا التأهل لكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والذي سيقام في قطر خلال العام الجاري.

وسيلتقي منتخب تنزانيا مع السنغال في نهائي البطولة مساء اليوم الثلاثاء.