النمسا تفوز على تونس وديا استعدادا لـ كأس العالم

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 23:48

كتب : FilGoal

النمسا ضد تونس

حقق منتخب النمسا فوزا وديا على تونس بهدف دون رد استعدادا لكأس العالم 2026.

المباراة أقيمت على ملعب إرسنت هابويل بالنمسا.

ويستعد كلا المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026 والذي سيقام بالمكسيك وأمريكا وكندا.

أخبار متعلقة:
نيس يوضح تفاصيل أزمة العبدي وتونس قبل ملحق البقاء.. ويدين الهجوم على لاعبه مجموعة مصر - تعادل المغرب وتونس في كأس الأمم للناشئين مران الأهلي - محاضرة من توروب في اليوم الأول بتونس استعدادا للقاء الترجي أمم إفريقيا - مدرب مالي: مصر والجزائر وتونس مرشحون للقب.. ولدينا خط دفاع جيد

الشوط الأول شهد ارتداد 3 كرات لتونس من القائم والعارضة عن طريق حنبعل المجبري وفيراس شواط وأنيس بن سليماني.

وشهدت الدقيقة 37 طرد كونراد لايمر لاعب النمسا بعد لمسة يد منعت هدفا محققا.

وسجل مارسيل سابيتزير هدف فوز النمسا بالدقيقة 63 من عمر المباراة.

ويتواجد منتخب النمسا في المجموعة العاشرة مع الجزائر والأرجنتين والأردن.

بينما يقع منتخب تونس في المجموعة السادسة مع هولندا واليابان والسويد.

تونس النمسا
نرشح لكم
باليسترا: جاهز للانتقال إلى ناد كبير رغم الخسارة أمام المكسيك.. إيرفين: نستهدف إنجازا تاريخيا مع أستراليا في كأس العالم قائمة أستراليا - ماثيو رايان ومهاجم واتفورد ضمن خيارات بوبوفيتش النهائية توخيل: لسنا معتادين على حرارة الجو في أمريكا.. ويجب ألا نفرط في التدريب تحت أشعة الشمس لإنهاء معاناة 60 عاما.. منتخب إنجلترا يسافر إلى أمريكا بقائمة من 20 لاعبا سلوت: كنت أعرف مطالب ليفربول منذ اليوم الأول.. وأغادر والنادي في المكان الذي يستحقه "سيغيب لأسابيع".. سانتي أونا: قلق في معسكر فرنسا بسبب تفاقم إصابة ساليبا ارتفاع حصيلة المقبوض عليهم في أعمال الشغب خلال احتفالات سان جيرمان
أخر الأخبار
النمسا تفوز على تونس وديا استعدادا لـ كأس العالم 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – تحديد موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين إنبي والمصري 22 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – سموحة يتوصل لاتفاق لضم شيكويدي 39 دقيقة | الدوري المصري
كامل أبو علي: أتمنى حضور جماهير المصري بعشرة أضعاف العدد في نهائي كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
قائمة قطر - تواجد الهيدوس وعفيف.. وغياب سوريا عن الاختيارات النهائية لـ كأس العالم ساعة | في المونديال
تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم ساعة | الكرة المصرية
لمواجهة المصري.. إنبي إلى نهائي كأس الرابطة بالفوز على وادي دجلة 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت أمم إفريقيا للناشئين - مصر (2)-(0) المغرب 2 ساعة | منتخب مصر
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530153/النمسا-تفوز-على-تونس-وديا-استعدادا-لـ-كأس-العالم