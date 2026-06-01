النمسا تفوز على تونس وديا استعدادا لـ كأس العالم
الإثنين، 01 يونيو 2026 - 23:48
كتب : FilGoal
حقق منتخب النمسا فوزا وديا على تونس بهدف دون رد استعدادا لكأس العالم 2026.
المباراة أقيمت على ملعب إرسنت هابويل بالنمسا.
ويستعد كلا المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026 والذي سيقام بالمكسيك وأمريكا وكندا.
الشوط الأول شهد ارتداد 3 كرات لتونس من القائم والعارضة عن طريق حنبعل المجبري وفيراس شواط وأنيس بن سليماني.
وشهدت الدقيقة 37 طرد كونراد لايمر لاعب النمسا بعد لمسة يد منعت هدفا محققا.
وسجل مارسيل سابيتزير هدف فوز النمسا بالدقيقة 63 من عمر المباراة.
ويتواجد منتخب النمسا في المجموعة العاشرة مع الجزائر والأرجنتين والأردن.
بينما يقع منتخب تونس في المجموعة السادسة مع هولندا واليابان والسويد.
