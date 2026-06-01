خبر في الجول – سموحة يتوصل لاتفاق لضم شيكويدي
الإثنين، 01 يونيو 2026 - 23:28
كتب : عمرو نبيل
توصل نادي سموحة إلى اتفاق مع جابرييل شيكويدي لاعب بتروجت السابق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
جبريل شيكودي
النادي : بتروجت
وبحسب FilGoal.com فإن سموحة توصل لاتفاق مع جابرييل شيكويدي لضمه لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده.
وكان شيكويدي قد انضم إلى بتروجت قادما من سيراميكا كليوباترا في الانتقالات الصيفية لعام 2024.
وشارك اللاعب النيجيري في 17 مباراة وسجل 3 أهداف بدون أن يصنع.
وإجمالا، لعب شيكويدي 44 مباراة مع بتروجت خلال موسمين وسجل 5 أهداف وصنع مثلهم.
واحتل بتروجت المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري خلال المجموعة الثانية التي نافست لتجنب الهبوط برصيد 45.
وعلى الجانب الآخر أنهى سموحة موسمه في الدوري باحتلال المركز السابع في المجموعة الأولى للمنافسة على اللقب برصيد 31 نقطة.
نرشح لكم
خبر في الجول – تحديد موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين إنبي والمصري كامل أبو علي: أتمنى حضور جماهير المصري بعشرة أضعاف العدد في نهائي كأس الرابطة لمواجهة المصري.. إنبي إلى نهائي كأس الرابطة بالفوز على وادي دجلة مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد انتهت كأس العاصمة - وادي دجلة (0)-(1) إنبي.. الفريق البترولي للنهائي المصري يفوز على زد بركلات الترجيح ويتأهل إلى نهائي كأس الرابطة البنك الأهلي يعلن تجديد عقد أيمن الرمادي مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة طلبات وائل جمعة للعمل كمدير للكرة