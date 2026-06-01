خبر في الجول – سموحة يتوصل لاتفاق لضم شيكويدي

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 23:28

كتب : عمرو نبيل

جابريل شيكودي - بتروجت

توصل نادي سموحة إلى اتفاق مع جابرييل شيكويدي لاعب بتروجت السابق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب FilGoal.com فإن سموحة توصل لاتفاق مع جابرييل شيكويدي لضمه لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده.

وكان شيكويدي قد انضم إلى بتروجت قادما من سيراميكا كليوباترا في الانتقالات الصيفية لعام 2024.

وشارك اللاعب النيجيري في 17 مباراة وسجل 3 أهداف بدون أن يصنع.

وإجمالا، لعب شيكويدي 44 مباراة مع بتروجت خلال موسمين وسجل 5 أهداف وصنع مثلهم.

واحتل بتروجت المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري خلال المجموعة الثانية التي نافست لتجنب الهبوط برصيد 45.

وعلى الجانب الآخر أنهى سموحة موسمه في الدوري باحتلال المركز السابع في المجموعة الأولى للمنافسة على اللقب برصيد 31 نقطة.

