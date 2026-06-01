كامل أبو علي: أتمنى حضور جماهير المصري بعشرة أضعاف العدد في نهائي كأس الرابطة

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 22:59

كتب : FilGoal

طالب كامل أبو علي رئيس النادي المصري جماهير فريقه بالحضور بأعداد كبيرة خلال نهائي كأس الرابطة المصرية.

وتأهل المصري لنهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على زد في نصف النهائي بركلات الترجيح.

وقال أبو علي عبر قناة أون سبورت ماكس: "أتمنى أن يكون الحضور في المباراة النهائية 10 أضعاف الذي حضر مباراة زد، وأنا سأفعل ما باستطاعتي لتسهيل نقل الجماهير".

وأضاف "سيطرنا على المباراة وأهدرنا عدة فرص، وهدف زد في الذهاب كان مشكوكا في صحته من وجهة نظري ولكن لا بأس".

وفاز المصري في الوقت الأصلي بهدف دون رد لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

وسيلعب المصري في النهائي ضد إنبي الذي فاز على وادي دجلة بمباراة نصف النهائي الأخرى.

