كامل أبو علي: أتمنى حضور جماهير المصري بعشرة أضعاف العدد في نهائي كأس الرابطة
الإثنين، 01 يونيو 2026 - 22:59
كتب : FilGoal
طالب كامل أبو علي رئيس النادي المصري جماهير فريقه بالحضور بأعداد كبيرة خلال نهائي كأس الرابطة المصرية.
وتأهل المصري لنهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على زد في نصف النهائي بركلات الترجيح.
وقال أبو علي عبر قناة أون سبورت ماكس: "أتمنى أن يكون الحضور في المباراة النهائية 10 أضعاف الذي حضر مباراة زد، وأنا سأفعل ما باستطاعتي لتسهيل نقل الجماهير".
وأضاف "سيطرنا على المباراة وأهدرنا عدة فرص، وهدف زد في الذهاب كان مشكوكا في صحته من وجهة نظري ولكن لا بأس".
وفاز المصري في الوقت الأصلي بهدف دون رد لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.
وسيلعب المصري في النهائي ضد إنبي الذي فاز على وادي دجلة بمباراة نصف النهائي الأخرى.
نرشح لكم
خبر في الجول – تحديد موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين إنبي والمصري خبر في الجول – سموحة يتوصل لاتفاق لضم شيكويدي تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم لمواجهة المصري.. إنبي إلى نهائي كأس الرابطة بالفوز على وادي دجلة مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد انتهت كأس العاصمة - وادي دجلة (0)-(1) إنبي.. الفريق البترولي للنهائي المصري يفوز على زد بركلات الترجيح ويتأهل إلى نهائي كأس الرابطة البنك الأهلي يعلن تجديد عقد أيمن الرمادي