قائمة قطر - تواجد الهيدوس وعفيف.. وغياب سوريا عن الاختيارات النهائية لـ كأس العالم

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 22:30

كتب : FilGoal

أكرم عفيف - قطر

أعلن منتخب قطر يوم الاثنين القائمة النهائية التي تستعد للمشاركة في كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة التي أعلنها الإسباني جولين لوبيتيجي تواجد أبرز اللاعبين مثل أكرم عفيف والمعز علي وحسن الهيدوس.

وقرر لوبيتيجي استبعاد المهاجم المخضرم سيباستيان سوريا رغم تواجده بالقائمة المبئية.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم (السد) - محمود أبو ندى (الريان) - صلاح زكريا (الدحيل).

الدفاع: أيوب العلوي (الغرافة) - بوعلام خوخي (السد) - همام الأمين (كولوتورال ليونيسا) - لوكاس مينديس (الوكرة) - عيسى لاي (العربي) - بيدرو ميجيل (السد) - الهاشمي الحسين (العربي) - سلطان البريك (قطر).

الوسط: عاصم ماديبو (قطر) - عبد العزيز حاتم (الريان) - أحمد فتحي (قطر) - كريم بوضياف (الدحيل) - جاسم جابر (الريان) - محمد مناعي (الشمال).

الهجوم: أحمد الجانحي (الغرافة) - أحمد علاء (الريان) - أكرم عفيف (السد) - المعز علي (الدحيل) - إدميلسون جونيور (الدحيل) - حسن الهيدوس (السد) - محمد منتاري (الغرافة) - تحسين محمد (الدحيل) - يوسف عبد الرازق (الوكرة).

ويتواجد منتخب قطر في المجموعة الثانية مع كندا والبوسنة والهرسك وسويسرا.

