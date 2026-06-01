تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 22:24

كتب : محمد جمال

محمد صلاح - مصر - كوت ديفوار

يعد محمد صلاح لاعب منتخب مصر هو القائد الأول للفريق منذ أعوام وسيقود الفراعنة في كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة كأس العالم 2026 التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وجاء ترتيب قادة منتخب مصر وفقا للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة كالتالي:

محمد صلاح.

رامي ربيعة.

محمود حسن "تريزيجيه".

كريم حافظ.

محمد هاني.

محمد الشناوي.

ولعب الملك المصري أول مباراة له يوم 3 سبتمبر ضد سيراليون.

وخاض رامي ربيعة أول مباراة له ضد كوت ديفوار في 14 يناير 2013.

وشارك تريزيجيه لأول مرة مع المنتخب في 30 أغسطس 2014.

ولعب كريم حافظ المباراة الأولى له مع المنتخب في يوم 8 يونيو ضد مالاوي.

بينما خاض محمد هاني أول مباراة له في يوم 27 يناير 2016 أمام الأردن.

وتأتي المباراة الأولى التي لعبها محمد الشناوي كانت ضد البرتغال في 23 مارس 2018.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالتالي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

